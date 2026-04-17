Río Negro arrasó con el medallero y se coronó campeona en los ParaEpade

Los y las jóvenes con discapacidad rionegrinos volvieron a llevar a la Provincia a lo más alto y se quedaron nuevamente con la copa en la séptima edición de los Juegos ParaEpade que se disputó en Chubut.

Es el quinto título para Río Negro en siete ediciones disputadas de los Juegos, previamente lo logró en 2018, 2019, 2021 y 2023. También fue subcampeona en 2022 y tercera en 2025 (en 2024 no se disputó)

En esta edición, disputada de manera simultánea en Comodoro Rivadavia y Rawson, la Provincia se quedó con la Copa de Oro en Natación adaptada masculina y Atletismo adaptado femenino; fue Subcampeona de Básquet 3×3 y Boccia y se llevó el bronce en Natación adaptada femenina, además del cuarto puesto en Atletismo adaptado masculino.

El esfuerzo, la preparación y el trabajo en equipo dieron como resultado una gran cosecha de medallas: las y los jóvenes rionegrinos marcaron gran diferencia en el contador al llevarse 77 oros, 16 platas y 12 bronces para un total de 105 preseas (25 más que el segundo, La Pampa).

Cabe destacar que a la par de los ParaEpade, en Rada Tilly, se realizó la competencia de Beach Vóley de los Juegos de la Integración Patagónica, evento que contará con el desarrollo del resto de las disciplinas la semana próxima. Aquí también Río Negro fue protagonista y se quedó con el oro en ambas ramas y demostró que nuestros jóvenes no paran de superarse.

De esta manera, tras la espera de dos años, Río Negro volvió a lo más alto del podio en los Juegos ParaEpade y los jóvenes deportistas con discapacidad rionegrinos celebraron la victoria con grito de campeones.

RESULTADOS PARAEPADE

Oro: Natación adaptada masculina

Oro:Atletismo adaptado femenino

Plata: Básquet 3×3

Plata: Boccia

Bronce: Natación adaptada femenina

4°: Atletismo adaptado masculino

RESULTADOS JUEGOS DE LA INTEGRACIÓN

Oro: Beach vóley masculino

Oro: Beach vóley femenino