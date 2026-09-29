Río Negro releva la población de choique en la Meseta de Somuncurá

La Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro realizó un relevamiento poblacional de choique (Rhea pennata pennata) en el Área Natural Protegida Meseta de Somuncurá, con el objetivo de conocer la presencia y densidad de la especie y relevar las condiciones de su hábitat.

El trabajo se desarrolló entre el 22 y el 25 de septiembre en la cuenca alta del Arroyo Valcheta y sectores adyacentes, dentro de una de las áreas de conservación de mayor importancia de la provincia.

El relevamiento se realizó junto a la Fundación Somuncurá, Aves Argentinas y el EcoParque de Buenos Aires, y constituyó la primera acción de campo del proyecto de restauración poblacional del choique en la Meseta. El trabajo permitió establecer una línea de base para orientar las próximas decisiones de conservación y manejo de la especie.

Durante las jornadas, los equipos recorrieron transectas en distintos sectores del área de estudio para registrar individuos y grupos de choiques, estimar su densidad y localizar posibles nidos activos. También relevaron la cobertura de la estepa, la presencia de mallines y la disponibilidad de agua, variables que permitieron evaluar las condiciones del hábitat y su aptitud para futuras acciones de restauración.

La Meseta de Somuncurá es un Área Natural Protegida provincial creada en 1986, que comprende un extenso territorio de la Región Sur de Río Negro y conserva ambientes característicos de la estepa patagónica y una importante diversidad de flora y fauna. En este contexto, el monitoreo de especies nativas permitió contar con información actualizada para planificar acciones de conservación dentro del territorio provincial.

El relevamiento permitió conocer el estado de una especie representativa de la fauna rionegrina y, a partir de la información obtenida directamente en el territorio, aportar elementos para definir las acciones necesarias para su conservación. El trabajo conjunto entre la Provincia, instituciones científicas y organizaciones especializadas resultó fundamental para generar información que permita tomar decisiones responsables sobre la biodiversidad.

Los resultados generales del relevamiento serán sistematizados una vez finalizadas las tareas de campo y se darán a conocer el 5 de octubre, cuando se contará con los primeros datos generales obtenidos durante esta campaña.

De esta manera, Río Negro continúa desarrollando acciones de monitoreo y conservación en sus Áreas Naturales Protegidas, con trabajo de campo, articulación científica y presencia provincial para conocer y gestionar de manera responsable la biodiversidad de su territorio.