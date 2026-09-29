Calcatreu abre un horizonte de 16 años de producción y trabajo para la Región Sur

El Gobierno de Río Negro destacó los resultados del nuevo estudio económico preliminar de Calcatreu, que proyecta una vida de mina de aproximadamente 16 años y una producción estimada de 483.000 onzas de oro y 3,25 millones de onzas de plata. Los nuevos datos amplían la perspectiva de largo plazo del proyecto y confirman una nueva dimensión para el desarrollo minero de la Región Sur.

La política del Gobierno Provincial es acompañar las inversiones con reglas claras y condiciones concretas para que el desarrollo quede en Río Negro. En Calcatreu, la Provincia estableció como prioridad el cumplimiento de la Ley 80/20 de mano de obra local, la incorporación y capacitación de trabajadores rionegrinos, la contratación de proveedores de la región y controles permanentes en materia laboral, de seguridad e higiene.

“La estrategia provincial combina previsibilidad y seguridad jurídica para quienes invierten con una condición central: los proyectos deben generar empleo, capacidades y actividad económica en las comunidades donde se desarrollan. Calcatreu representa una de las principales oportunidades para diversificar la matriz productiva de la Región Sur”, destacó el Gobernador Alberto Weretilneck.

La proyección de una operación cercana a los 16 años permite pensar además en una relación de largo plazo entre minería y territorio: más formación laboral, desarrollo de proveedores, crecimiento de servicios y nuevas oportunidades para Ingeniero Jacobacci y las localidades de la región.

El nuevo estudio contempla distintos depósitos dentro del distrito Calcatreu y señala que todavía existen objetivos adicionales de exploración. Por eso, la escala proyectada actualmente podría ampliarse con futuras campañas y nuevos resultados.

“El desafío es que esa perspectiva productiva se transforme en desarrollo provincial concreto: inversión con reglas, trabajo rionegrino y recursos que generen nuevas oportunidades en la Región Sur”, finalizó el Gobernador.