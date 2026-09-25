Paro de UNTER: solo 2 de cada 10 docentes acató la medida y habrá descuentos

Solo 2 de cada 10 docentes no concurrieron a trabajar durante el paro dispuesto por UNTER. El Gobierno de Río Negro destacó el escaso acompañamiento a la medida de fuerza y ratificó que se descontarán los días no trabajados.

Para el Gobierno que conduce Alberto Weretilneck, la baja adhesión refleja una distancia entre la conducción gremial y sus propios afiliados. La Provincia cuestionó que la dirigencia insista en posiciones político-partidarias y sostenga medidas que no cuentan con el respaldo de la mayoría de los docentes.

La Provincia consideró que esa postura relega a los alumnos y sus familias, al colocar la confrontación política por encima de la continuidad de las clases. También sostuvo que la conducción debe escuchar a los trabajadores que representa y revisar una estrategia que perjudica a los estudiantes y sus familias, sin conseguir acompañamiento mayoritario.

Frente a este escenario, el Gobierno destacó el compromiso de las y los docentes que concurrieron a trabajar y reafirmó la decisión de aplicar los descuentos correspondientes a las jornadas de paro.

El Gobierno Provincial mantiene como prioridad la continuidad educativa y el derecho de las y los estudiantes a aprender. Preparar a las nuevas generaciones para el futuro de Río Negro requiere sostener las clases y poner a los chicos en el centro de las decisiones.

El acatamiento promedio, por región

• Catriel: 10,83%.

• Cinco Saltos: 38,33%.

• Cipolletti: 20,03%.

• Allen: 17,86%.

• General Roca: 29,33%.

• Villa Regina: 16,38%.

• Choele Choel: 21,94%.

• Río Colorado: 21,53%.

• Viedma: 19%.

• San Antonio Oeste: 33,85%.

• Sierra Grande: 32,33%.

• Los Menucos: 11,93%.

• Ingeniero Jacobacci: 10,27%.

• San Carlos de Bariloche: 38,57%.

• El Bolsón: 29,50%.

En la Zona Andina, las actividades del turno mañana fueron suspendidas en Bariloche y El Bolsón por la alerta roja por condiciones climáticas