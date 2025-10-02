Río Negro refuerza el compromiso de trabajo para un turismo sostenible

Con el objetivo de mejorar y potenciar la oferta turística rionegrina, la Provincia renueva su compromiso de trabajar junto a municipios y el sector privado en la ejecución de distintas herramientas que funcionan como guías para la gestión y garantizan una mejora sostenida en el tiempo para el sector.

En este contexto, esta semana referentes de la Secretaría de Turismo participaron del lanzamiento de los programas que integran el Sistema Argentino de Calidad Turística -SACT- que se llevó adelante en la FIT. Se trata de una iniciativa que busca mejorar tanto los servicios en los destinos, como el trabajo de los prestadores y organismos vinculados al rubro.

A partir de este relanzamiento, la cartera turística provincial comienza a preparar los convenios con distintos municipios rionegrinos a fin de poner en marcha algunos de los programas incluídos en esta propuesta, destinados a fomentar la capacitación y brindar herramientas estándares de calidad.

Estas instancias responden favorablemente a uno de los ejes impulsados por el Gobierno de Río Negro, a través de la Secretaría de Turismo, que apunta al desarrollo de la profesionalización de las prestaciones turísticas y sus destinos, permitiendo así afianzar la política turística.

De esta manera, la Secretaría de Turismo renueva el compromiso de trabajar junto a los municipios en la construcción de un turismo sostenible, inclusivo y de calidad como un valor diferencial, entendiendo a la profesionalización como un factor clave para generar confianza y atraer a visitantes nacionales e internacionales.