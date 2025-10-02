Río Negro consolidó un intenso plan de obras en septiembre

Durante septiembre, el Gobierno de Río Negro, a través del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, recorrió 18 localidades de la provincia, donde se inauguraron 13 obras en salud, educación, vivienda, cultura, turismo e infraestructura básica. Las intervenciones demandaron una inversión superior a $25.232 millones, financiada íntegramente con recursos rionegrinos.

Entre las obras que se inauguraron se destacan la ampliación del Hospital Área Programa de Ñorquincó, la inauguración del SUM para la Escuela Primaria 15 de Valcheta, la culminación del Memorial Malvinas en Bariloche y el nuevo edificio de IPROSS en Viedma, que jerarquizará la atención y mejorará las condiciones laborales del personal.

También se habilitaron obras de infraestructura básica y habitacional, como la red de agua potable del Loteo Rucci en Viedma, la refuncionalización del Hangar del Aeropuerto Castello en la capital rionegrina para reforzar tareas de seguridad en el Mar Argentino, la entrega de 30 viviendas en Ramos Mexía, Luis Beltrán y Valle Azul, la obra de pavimento, cordón cuneta y cloacas en calle Los Nogales de Villa Regina y la repavimentación de la Avenida Río Negro en Las Grutas.

En materia cultural y turística, se sumaron el Vagón Corredor Turístico Ruta de la Estepa en Ingeniero Jacobacci y el Sendero Alta Barda Norte en Villa Regina.

Además, se recorrieron obras como: la ampliación y refuncionalización del Hospital “Dr. Ramón Carrillo” y la nueva terminal de ómnibus de San Carlos de Bariloche, módulos habitacionales en Viedma, la red eléctrica en Ñorquincó, el polideportivo en Barda del Medio y la obra de desagüe pluvial en Los Menucos, que evidencian el impacto del programa Junto al Municipio – Construyendo Provincia y la decisión política de sostener la obra pública como motor de desarrollo local.

Con estas acciones, septiembre se consolidó como un mes de fuerte impulso a la obra pública provincial, reafirmando el compromiso del Gobierno de Río Negro de invertir con fondos propios en infraestructura que mejora la vida de las familias y acompaña el crecimiento de cada comunidad.