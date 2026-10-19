Los Menucos: abrieron las preinscripciones para la Escuela de Policía 2027

El director de la Escuela de Suboficiales y Agentes de Los Menucos, comisario Rodrigo Menegazzo, informó que la convocatoria permanecerá abierta hasta el 10 de enero de 2027. Los interesados deberán realizar el trámite de manera virtual.

La Escuela de Suboficiales y Agentes de la Policía de Río Negro, con sede en Los Menucos, abrió las preinscripciones para el ciclo lectivo 2027. Así lo informó el comisario Rodrigo Menegazzo, director de la institución, quien precisó que los aspirantes tendrán tiempo de anotarse hasta el 10 de enero de 2027.

El trámite se realiza de manera virtual a través de la página oficial de la Policía de Río Negro. Entre los requisitos para ingresar se encuentran tener entre 18 y 30 años, no adeudar materias del nivel secundario y contar con una altura mínima de 1,60 metros para mujeres y 1,65 metros para varones.

84 aspirantes próximos a egresar

Actualmente, 84 aspirantes se encuentran próximos a finalizar su formación y, de acuerdo con lo previsto, egresarían como agentes de policía en diciembre. Entre ellos hay jóvenes provenientes de distintas localidades del Valle Medio, como Lamarque, Pomona, Luis Beltrán, Choele Choel y Darwin.

Menegazzo destacó que la escuela cuenta con una modalidad de formación externada, cobertura de obra social, una beca de estudio y alimentación durante la jornada de cursado. Estos beneficios facilitan el acceso de jóvenes que deben trasladarse desde otras localidades para completar su preparación.

Capacitación integral para los futuros agentes

La formación policial también incluye contenidos y herramientas complementarias, como natación, lengua de señas e inglés, con el objetivo de fortalecer las capacidades de los futuros agentes para desenvolverse ante distintas situaciones y brindar una mejor atención a la comunidad.

Finalmente, el director invitó a los jóvenes interesados a sumarse a la institución y resaltó el acompañamiento que se brinda tanto a los aspirantes como a sus familias durante todo el proceso formativo.

Consultas e información: quienes necesiten asesoramiento sobre las preinscripciones pueden comunicarse por WhatsApp al 2944 928432.