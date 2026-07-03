Energía en tu Hogar ya realizó más de 14.600 recargas

El Gobierno de Río Negro completó el operativo del primer mes del programa Energía en tu Hogar con 14.619 recargas gratuitas hasta el 30 de junio, para acompañar a familias sin gas de red durante el invierno.

La Provincia sostiene así una política pública clave durante los meses más fríos del año, con presencia territorial, planificación logística y una inversión que llega directamente a los hogares que más acompañamiento necesitan.

Hasta el 30 de junio, el operativo demandó una inversión global de $483.594.989, entre las recargas de garrafas y la logística necesaria para llegar a cada región.

Un operativo con alcance provincial

Durante el primer mes, el programa registró 5.765 recargas en Bariloche y Dina Huapi, 3.426 en el resto de la Zona Andina, 4.847 en la Región Sur y 581 en la Región Atlántica.

El despliegue requiere una organización especial para sostener el abastecimiento en localidades, barrios y parajes donde las distancias, el clima y la falta de acceso al gas de red demandan una respuesta concreta del Estado.

Presencia del Estado en los meses más fríos

Energía en tu Hogar forma parte de una decisión del Gobierno Provincial de cuidar a las familias rionegrinas durante el invierno, garantizando el acceso gratuito a una prestación esencial para calefaccionar los hogares y cubrir necesidades básicas.

El operativo no se presenta como una acción aislada, sino como parte de un rumbo de gestión que ordena recursos, planifica la logística y transforma la inversión pública en respuestas concretas para la comunidad. Una política de cercanía y acompañamiento territorial, especialmente en las zonas donde el acceso a la energía exige mayor presencia, coordinación y compromiso provincial.