Vialidad Nacional trabaja en la recuperación de la Ruta Nacional 23 en la zona de Comallo

Vialidad Nacional lleva adelante tareas de conservación y acondicionamiento de la calzada de la Ruta Nacional 23, en la zona de Comallo, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación tras el temporal de lluvias registrado en la región.

Los trabajos buscan recuperar la transitabilidad en los sectores afectados por las precipitaciones, que provocaron complicaciones en distintos caminos de la Región Sur.

Desde el organismo solicitaron a los conductores transitar con precaución, debido a la presencia de personal y equipos viales trabajando sobre la calzada.

Asimismo, recomendaron reducir la velocidad, respetar la señalización preventiva y seguir las indicaciones de los trabajadores que realizan las tareas en el sector.