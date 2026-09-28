Un hombre fue asesinado de un golpe en la cabeza en Pilcaniyeu

El hecho ocurrió en el establecimiento San Rafael, a unos 70 km de Bariloche. Un joven de 27 años habría mantenido una disputa con el puestero y luego alertó a la Policía sobre lo ocurrido. Personal de la Subcomisaría 75 de Pilcaniyeu detuvo al presunto autor del homicidio.

En medio de un hecho que todavía es materia de investigación por parte de la fiscalía y la policía, un hombre fue encontrado muerto en un establecimiento rural ubicado en inmediaciones a la localidad de Pilcaniyeu.

Según se informó, el hecho ocurrió en el establecimeinto San Rafael. Cerca de las 22, personal policial recibió un llamado telefónico alertando sobre un violento hecho que había ocurrido minutos antes.

El llamado lo habría realizado un joven de 27 años y fue quien recibió al personal policial cuando llegó a ese establecimiento, según confirmaron fuentes policiales y judiciales consultada por El Cordillerano.

El joven explicó que minutos antes había mantenido una discusión con el puestero del campo. Se habría generado una violenta disputa que terminó con el trabajador muerto producto de un fuerte golpe que recibió en la zona de la cabeza.

El sujeto, según las fuentes consultadas, se puso a disposición de los investigadores y rápidamente los orientó hasta el lugar donde se encontraba el cadáver. Tras la llegada de los médicos, se confirmó la muerte del trabajador rural de quien no trascendió su identidad.

Se dio intervención a la fiscal de turno Daniela Ortiz quien dispuso la detención del sujeto y ordenó el inicio de las actuaciones judicales en un legajo que fue caratulado como homicidio.