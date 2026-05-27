Río Negro fortalece su Registro Civil con una oficina móvil cero kilómetro

En el marco del proceso de modernización y fortalecimiento del Registro Civil, el Gobierno de Río Negro incorporó una nueva unidad de Registro Civil Móvil, un vehículo OKM que permitirá ampliar la cobertura territorial del organismo y acercar trámites a más localidades y parajes, facilitando el acceso a documentación y servicios esenciales para quienes viven lejos de las delegaciones tradicionales.

El Ministro de Gobierno y Trabajo, Agustín Ríos, destacó que “estamos llevando adelante una transformación concreta del Registro Civil, no solamente desde lo edilicio, sino también desde la capacidad operativa y tecnológica del organismo. Queremos un Estado más cercano, más moderno y más eficiente, que llegue a cada rincón de la provincia con respuestas concretas para la gente.”

En ese sentido, también se incorporó nuevo equipamiento técnico y tecnológico, incluyendo computadoras y herramientas específicas para optimizar los trámites registrales, agilizar tiempos de atención y fortalecer el funcionamiento diario de las delegaciones.

Ríos remarcó además que se trata de un plan integral que continuará extendiéndose al resto de la provincia: “Esto es parte de un plan de trabajo que ya está en marcha y que va a seguir llegando a más sedes del Registro Civil. Estamos invirtiendo en infraestructura, tecnología y presencia territorial porque creemos en un Estado que acompañe mejor, con servicios de calidad y espacios acordes para quienes todos los días se acercan a realizar sus trámites.”

Cabe recordar que, como parte de este plan de fortalecimiento institucional, se concretaron tareas de mejora y puesta en valor en las sedes del CDR Viedma, Viedma Primera Circunscripción, San Antonio Oeste, Villa Regina y Río Colorado, con trabajos de pintura, renovación de fachadas y acondicionamiento de espacios para brindar una atención más cómoda, moderna y eficiente.

Además, se avanzó en la mejora de las salas de matrimonios, jerarquizando espacios clave para momentos significativos en la vida de las familias rionegrinas.

Con estas acciones, Río Negro continúa consolidando un Registro Civil más moderno, accesible y preparado para acompañar las necesidades de una provincia en crecimiento.