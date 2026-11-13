Jacobacci: se viene la cena del Centro Juntos para Crecer

El Gobierno de Río Negro acompaña al Centro Juntos para Crecer de Ingeniero Jacobacci en la organización de una cena que se realizará este sábado 14 de noviembre. El objetivo de este encuentro es visibilizar las habilidades, capacidades y el desarrollo de sus concurrentes.

La iniciativa contará con el acompañamiento del Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Subsecretaría de Políticas Públicas para las Personas con Discapacidad y propone que las personas que asisten al Centro sean las protagonistas de la jornada, asumiendo un rol activo como anfitriones, con el acompañamiento del equipo de trabajo de la institución.

La experiencia busca poner en valor sus aprendizajes, promover la autonomía y generar oportunidades para que puedan demostrar sus capacidades en un espacio de participación comunitaria.

A través de esta experiencia compartida, se busca generar conciencia sobre la importancia de construir espacios donde todas las personas puedan participar, desarrollar sus habilidades y ocupar un lugar protagónico.

Desde el Gobierno de Rio Negro se acompaña este tipo de iniciativas que promueven la inclusión, la igualdad de oportunidades y la participación plena de las personas con discapacidad, reafirmando el compromiso de seguir trabajando junto a las instituciones y las comunidades para construir una sociedad más accesible, respetuosa e inclusiva.