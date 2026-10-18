Río Negro lleva la prevención de incendios a las escuelas de Pilcaniyeu y Ñorquinco

El Gobierno de Río Negro lleva adelante una agenda de educación ambiental y prevención de incendios forestales que alcanza a escuelas de distintas localidades de la región Andina. Las actividades se desarrollan mediante mesas de trabajo y articulación entre organismos, con el objetivo de acercar herramientas de prevención a las infancias y promover el cuidado del patrimonio natural antes de la temporada de mayor riesgo.

Los trabajos forman parte de las políticas públicas impulsadas por el Gobernador Alberto Weretilneck, a través de las cuales se prioriza la prevención, la presencia territorial y el cuidado de los recursos naturales de Río Negro.

A través de un trabajo articulado entre organismos de Río Negro, Chubut y Nación, la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático participa de jornadas educativas que promueven la prevención de incendios y el cuidado del bosque andino patagónico.

La prevención también llega a Pilcaniyeu

En el marco de esta agenda regional, hoy se desarrolla una jornada de prevención de incendios forestales en el Polideportivo Municipal de Pilcaniyeu, con la participación de 100 estudiantes de las escuelas 269 de Pilcaniyeu, 98 y 231 de Pichileufu y la escuela del paraje Corralito.

La actividad cuenta con la participación del Parque Nacional Nahuel Huapi, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, SPLIF Central Bariloche, Protección Civil de Bariloche y el cuerpo de Guardas Ambientales del Área Natural Protegida Río Limay.

Estas acciones permiten que los estudiantes conozcan de manera directa el trabajo de los organismos que intervienen en la prevención y el manejo del fuego, comprendan los riesgos asociados a los incendios forestales y reconozcan su propio papel en el cuidado del ambiente.

La agenda continuará el 27 de octubre en Dina Huapi. Además, en el marco de la campaña de la Comarca Andina, están previstas visitas a escuelas rurales de Cuesta del Ternero, Ñorquinco y El Manso durante octubre.

Una estrategia de prevención que involucra a toda la comunidad

El trabajo articulado entre instituciones permite unificar mensajes preventivos, compartir conocimientos técnicos y llevar la educación ambiental a diferentes comunidades de la región.

La participación de las escuelas resulta fundamental para que los conocimientos adquiridos durante las jornadas también lleguen a las familias, promoviendo una responsabilidad compartida frente al riesgo de incendios forestales.