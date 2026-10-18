Por condiciones climáticas, se reprograma el festival “La Pasión del Maruchito”

La 8.ª edición del Festival “La Pasión del Maruchito” se realizará el sábado 14 de noviembre, desde las 10, en Aguada Guzmán. La reprogramación responde a las condiciones meteorológicas y al estado de los caminos tras las recientes lluvias, además del pronóstico de nuevas precipitaciones para la localidad.

El encuentro es organizado por el Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA), en articulación con las áreas de Deporte y Cultura de Río Negro y la Comisión de Fomento de Aguada Guzmán.

Se mantendrá la totalidad de la agenda prevista, que incluirá presentaciones de música y danza de las Escuelas de Arte Popular del IUPA. Además, se realizará la Carrera del Maruchito, que en 2025 reunió a más de 200 participantes.

“La historia del Maruchito forma parte fundamental de nuestra identidad cultural rionegrina. Desde el IUPA entendemos que estar presentes como institución del arte y la cultura implica habitar el territorio y encontrarnos con las comunidades. Celebrar nuestra memoria popular a través de la música, la danza y el deporte es la manera en que elegimos valorar lo que nos une”, remarcó el Rector del IUPA, Gerardo Blanes.

La tradicional Misa sí mantendrá su fecha habitual y se celebrará el 24 de octubre, acompañando a la comunidad en esta fecha tan significativa.

INSCRIPCIONES Y SERVICIOS

Carrera del Maruchito:

Completá el formulario para participar acá: www.iupa.edu.ar

Transporte Gratuito:

Para reservar tu lugar en el colectivo, anotate acá: www.iupa.edu.ar