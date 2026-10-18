Río Negro acompaña a las familias de Anecón Grande afectadas por las intensas lluvias

El Gobierno de Río Negro brindó asistencia a las familias del paraje Anecón Grande, en la Región Sur, tras las intensas lluvias registradas durante esta semana. El operativo incluyó la entrega de leña, alimentos y forraje para los animales, además de tareas de comunicación para mantener el contacto con los pobladores de la zona.

Las precipitaciones generaron dificultades en los caminos rurales y complicaron la circulación en distintos sectores de la región. Frente a esta situación, la Comisión de Fomento de Clemente Onelli trabajó para acompañar a las familias, garantizar la provisión de elementos esenciales y sostener la comunicación con los vecinos, especialmente en los sectores más alejados.

El Ministro de Gobierno y Trabajo, Agustín Ríos, destacó: “Nuestro Gobernador Alberto Weretilneck nos pide estar presentes en cada rincón de Río Negro, especialmente cuando las familias atraviesan situaciones difíciles. Las comisiones de fomento son fundamentales para cumplir con ese objetivo, porque conocen el territorio, están cerca de los vecinos y nos permiten dar respuestas concretas donde más se necesitan”.

Desde el Ministerio de Gobierno y Trabajo se mantiene una articulación permanente con las comisiones de fomento para responder ante las contingencias climáticas, acompañar a las familias rurales y fortalecer la presencia territorial del Gobierno provincial, con respuestas concretas a las necesidades de cada comunidad.