Río Negro impulsa una agenda territorial para las juventudes

Río Negro pone a las juventudes en el centro de una agenda que recorrerá toda la provincia para escuchar sus ideas, acompañar sus proyectos y convertir sus demandas en oportunidades concretas. Formación, empleo, innovación y participación serán los ejes de una propuesta construida con jóvenes de cada región, pensando en su presente y en el futuro de la provincia.

La nueva Secretaría de Juventud comenzará en las próximas semanas una serie de recorridas para generar espacios de escucha e intercambio con jóvenes, instituciones y organizaciones. El objetivo será conocer las distintas realidades del territorio y diseñar políticas públicas que respondan a las necesidades y expectativas de cada comunidad.

Esta mañana, la Secretaria de Juventud, Milagros Calvo, reunió a directores, coordinadores zonales y equipos técnicos para continuar con la planificación de la agenda territorial. Se definieron los principales lineamientos de gestión para el segundo semestre y la organización de las primeras actividades que recorrerán la provincia, buscando construir políticas públicas de manera colectiva, que respondan a las realidades y desafíos de cada región.

Estas primeras semanas de funcionamiento de la Secretaría estuvieron dedicadas a la conformación de los equipos de trabajo, la organización interna de las distintas áreas y la planificación de una agenda territorial que permita llegar a cada región de Río Negro.

Con esta etapa organizativa consolidada, comenzará una nueva instancia de recorridas por el territorio con el objetivo de acercarse a las juventudes, promover espacios de escucha activa y fortalecer el vínculo con jóvenes, instituciones y organizaciones de toda la provincia.

“Queremos una Secretaría presente en cada lugar, que pueda escuchar qué necesitan, qué sueñan y cuáles son los desafíos que enfrentan los jóvenes en cada localidad. Nuestro compromiso es construir esas respuestas junto a ellos y no desde un escritorio”, expresó Calvo.

La agenda

En ese marco, la Secretaría acompañará el Foro de la Juventud Rionegrina, organizado por el Centro de Estudiantes Rionegrinos en Buenos Aires (CERNEBA), que se desarrollará el 15 y 16 de agosto en Cipolletti. El encuentro reunirá a jóvenes de distintos puntos de la provincia para debatir, compartir experiencias y elaborar propuestas que contribuyan al diseño de políticas públicas con respuestas concretas a las necesidades de las juventudes rionegrinas.

Desde la Secretaría se invita a las y los jóvenes a participar activamente de esta iniciativa, considerada uno de los primeros grandes espacios de encuentro de la nueva agenda juvenil provincial.

Paralelamente, la Secretaría continúa ultimando los detalles de nuevos programas y capacitaciones que serán presentados oficialmente en las próximas semanas, con especial énfasis en la formación, el empleo, la innovación y la generación de oportunidades para las juventudes de Río Negro.

“Nuestro desafío es que cada joven sienta que tiene un lugar para participar, proponer y ser escuchado. Vamos a recorrer la provincia para generar esos espacios de encuentro porque cada localidad tiene juventudes distintas, con desafíos distintos. Por eso vamos al territorio: escuchar es el primer paso para diseñar políticas públicas que respondan a las necesidades concretas de cada región”, agregó Calvo.

La estructura territorial de la Secretaría de Juventud está integrada por Franco Agustín Obregón, Director de Desarrollo Integral de las Juventudes; Esteban Quimey Arámbulo, Director de Formación, Empleo e Innovación; y Morena Zamira Nactoch Thorp, Directora de Participación y Ciudadanía Joven. El trabajo en territorio estará acompañado por los coordinadores zonales Santiago Mora (Alto Valle Oeste), Axel Fonseca y Facundo Somerville (Alto Valle Este), Lucía Catalana (Valle Medio), Iara Gutiérrez y Ludmila Britos (Región Sur), y Nicolás Pinchulef (Valle Inferior), quienes tendrán la tarea de fortalecer el vínculo permanente entre la Secretaría y las juventudes de cada región.

Los coordinadores zonales serán el principal nexo entre la Secretaría y las juventudes de cada región, acompañando las recorridas territoriales y recibiendo propuestas, consultas e inquietudes. Las y los jóvenes que deseen comunicarse para realizar consultas pueden hacerlo a través de las redes sociales o mails de los coordinadores de la Secretaría de Juventud de Río Negro.

Contactos a través de correo electrónico o instagram

Facundo Somerville: fsomerville@agenciaadicciones.gov.ar – @fgsomer en Instagram

Morena Nactoch: mnactoch@deportes.rionegro.gov.ar – @morena.nactoch

Nicolás Pinchulef: juventudvalleinferior@gmail.com – @nicolaspinchulef

Santiago Mora: santimora1419@gmail.com – @santimora1419

Esteban Arámbulo: earambulo@deportes.rionegro.gov.ar – @estebanarambulo.rn

Iara Gutierrez: juventud.lineasur@gmail.com – @iarii_gutierrez

Franco Obregón: fobregon@deportes.rionegro.gov.ar – @franquito.obregonrn

Axel Fonseca: axelfonseca525@gmail.com – @axelfonsecaOk

Emmanuel Valle: emiivallee04@gmail.com – @soyemavalle