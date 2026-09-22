Río Negro lanzó Impulso 100X, una capacitación gratuita en IA para jóvenes

Río Negro, a través de la Secretaría de Juventud, presentó en Bariloche Impulso 100X, una nueva propuesta de formación vinculada a la Inteligencia Artificial. La iniciativa busca acercar herramientas a las juventudes de toda la provincia para que puedan incorporar la IA en sus estudios, trabajos, emprendimientos y proyectos.

El lanzamiento reunió en Bariloche a jóvenes de distintos puntos de Río Negro, que participaron de charlas e intercambios sobre Inteligencia Artificial, nuevas tecnologías y las transformaciones que atraviesan el mundo laboral.

La jornada contó con la participación del speaker Joan Cwaik, con su charla magistral “El Algoritmo”, y Fabrizio Guaglianone, creador a cargo de la propuesta formativa, quienes compartieron sus conocimientos y experiencias sobre Inteligencia Artificial.

Una propuesta pensada para las juventudes: ocho encuentros en vivo para aprender haciendo

A diferencia de una capacitación basada exclusivamente en contenidos grabados, Impulso 100X propone ocho encuentros en vivo, con una dinámica práctica y participativa. La iniciativa apunta a que quienes participen puedan conocer distintas herramientas de Inteligencia Artificial, experimentar con ellas y aplicarlas a sus propios proyectos.

El Secretario de Estado de Juventud, Deporte y Cultura, Nahuel Astutti, destacó la importancia de la iniciativa: “Felices por anunciar el programa Impulso 100X, una temática súper interesante en la cual vamos a poder brindar herramientas a todos los jóvenes de Río Negro para que se puedan formar en IA. Sabemos que en Río Negro tenemos jóvenes muy entusiastas, también con muchas ideas, y sin duda que esto va a permitir poder seguir potenciando a todos los jóvenes de la provincia”.

Por su parte, la Secretaria de Juventud, Milagros Calvo, destacó el intercambio generado durante la jornada y la participación de jóvenes de distintos puntos de la provincia: “Esta charla fue muy importante, jóvenes de toda la provincia hicieron un intercambio, con un ida y vuelta muy interesante, mostrando sus programas, sus ideas, sus proyectos”.

Además, remarcó la importancia de acercar la propuesta a distintos espacios y emprendimientos, principalmente destinado a “cualquier joven rionegrino que tenga un emprendimiento, que esté realizando ventas hoy por redes sociales, para ellos esta herramienta va a ser fundamental”.

Una comunidad provincial de aprendizaje

Impulso 100X propone un espacio gratuito de aprendizaje y experimentación con Inteligencia Artificial, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos previos. La iniciativa apunta a que jóvenes de Río Negro puedan conocer distintas herramientas, probar sus posibilidades y aplicarlas a sus propios proyectos, estudios, trabajos y emprendimientos.

La comunidad tendrá ocho encuentros en vivo y buscará promover el intercambio entre sus participantes, con un enfoque práctico y participativo.

Las inscripciones ya están abiertas para jóvenes de toda la provincia. Para conocer la propuesta e inscribirse, ingresá acá: https://www.skool.com/impulso-100x.