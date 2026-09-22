Río Negro concientiza sobre la explotación sexual y la trata

El Gobierno de Río Negro desarrollará este martes y miércoles una serie de actividades para consolidar la prevención, generar conciencia y promover acciones frente a la explotación sexual y la trata de mujeres, niños y niñas. Las propuestas se realizarán en articulación con instituciones educativas, académicas y de seguridad, en el marco de la conmemoración del día internacional.

El programa provincial de Asistencia a las Víctimas del Delito de Trata de Personas, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano, cumple este mes 12 años de trabajo sostenido en la Provincia.

Durante este período, el programa consolidó un abordaje integral que contempla desde las primeras intervenciones de rescate y asistencia hasta el acompañamiento en los procesos de restitución de derechos.

Entre los avances recientes se encuentra la adhesión de Río Negro al programa federal de Restitución de Derechos y el desarrollo de ciclos de capacitación técnico-preventiva destinados a municipios de las distintas regiones provinciales.

Como parte de esta agenda, se desarrollarán actividades en conjunto con el Comité Nacional de Lucha contra la Trata y su Directora, Verónica Toller, destinadas a referentes del Ministerio de Educación y de la Universidad Nacional de Río Negro, integrantes de las Fuerzas de Seguridad y cadetes de la Policía de Río Negro.

Los encuentros abordarán la implementación de la Resolución 521/26 del Consejo Federal de Educación, la prevención de la trata de personas y el grooming, el abordaje operativo del delito de trata y la articulación académica y territorial con la Universidad Nacional de Río Negro.

De esta manera, el Gobierno de Río Negro continúa consolidando el trabajo articulado entre organismos provinciales, instituciones educativas y académicas y las fuerzas de seguridad, con el objetivo de profundizar las herramientas de prevención, detección y abordaje de la trata de personas y contribuir a la protección integral de los derechos en todo el territorio provincial.