Bariloche será sede de una charla sobre IA y el futuro laboral juvenil

San Carlos de Bariloche será escenario de la presentación de Impulso 100x, una iniciativa destinada a los jóvenes y que pondrá en debate el impacto de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías en la vida cotidiana, el trabajo y las oportunidades para las nuevas generaciones. La propuesta será encabezada por Joan Cwaik y Fabrizio Guaglianone, dos referentes sobre la temática que llegan a Río Negro para poner en agenda un tema que atraviesa las juventudes: capacitarse para el trabajo del futuro.

La presentación, prevista para el 19 de septiembre, será con cupos limitados y requerirá inscripción previa. El encuentro tendrá además un momento central: la apertura de las inscripciones a Impulso 100x, la primera instancia formativa de Impulso Joven vinculada específicamente a inteligencia artificial. Esta instancia pública tiene como objetivo despertar interés, mostrar oportunidades concretas y convocar a quienes quieran avanzar posteriormente en el recorrido formativo.

La actividad será gratuita, con cupos limitados y requiere inscripción previa. Quienes quieran inscribirse pueden hacerlo a través de la web: https://tuticketqr.com.ar/

Cwaik brindará una charla sobre el cambio de paradigma que atraviesa la sociedad a partir de la expansión de las nuevas tecnologías, las redes sociales, los algoritmos y la inteligencia artificial. La propuesta buscará abrir una mirada sobre cómo estas transformaciones modifican la manera en que las personas trabajan, se relacionan y construyen nuevas oportunidades.

La presentación continuará con la participación de Fabrizio Guaglianone, especialista a cargo del diseño de la propuesta formativa, quien profundizará sobre la importancia de incorporar conocimientos y herramientas vinculadas a la inteligencia artificial frente a los desafíos del nuevo escenario laboral.