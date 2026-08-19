El Foro de la Juventud dejó propuestas y nuevas oportunidades en Río Negro

Más de 600 jóvenes de distintas localidades, parajes y rincones de la provincia participaron del primer Foro de la Juventud Rionegrina, un encuentro de participación y debate que permitió compartir experiencias, poner en común demandas y construir propuestas sobre el presente y el futuro de las juventudes.

El encuentro contó con la presencia del Gobernador Alberto Weretilneck; el Intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler y el Secretario de Estado de Juventud, Deporte y Cultura, Nahuel Astutti.

Organizado por el Centro de Estudiantes Rionegrinos en Buenos Aires (CERNEBA), el Foro se desarrolló en el Complejo Cultural de Cipolletti y la Escuela Manuel Belgrano y tuvo como una de sus preguntas centrales “¿Qué Río Negro quieren construir las juventudes?”.

Una de las principales respuestas surgidas durante el encuentro estuvo vinculada al acceso al trabajo. En ese marco, el gobernador Alberto Weretilneck anunció Río Negro Empleo Joven, una nueva herramienta destinada a facilitar el acceso al primer empleo formal de jóvenes de entre 18 y 23 años que actualmente no cuentan con trabajo registrado.

La iniciativa contempla un crédito fiscal para los empleadores que incorporen jóvenes, equivalente al 50% de los aportes y contribuciones generados por esas contrataciones, además de un registro provincial dentro del Servicio de Empleo de Río Negro.

El anuncio permitió poner en evidencia uno de los desafíos que atraviesan las juventudes y, al mismo tiempo, avanzar en una respuesta concreta frente a una demanda expresada durante las jornadas.

“La necesidad del trabajo hoy es una de las problemáticas más grandes que atraviesan las juventudes. Hoy es una respuesta clara, concisa, que el Gobernador tomó la decisión de llevar adelante”, explicó Astutti.

Pero el Foro dejó también una agenda más amplia. Producción, energía, educación, salud, inteligencia artificial, innovación tecnológica, turismo y participación política fueron algunos de los temas abordados en charlas y mesas de debate.