IUPA alcanza los 200 inscriptos y amplía su alcance federal

El Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) alcanzó, en tiempo récord, los 200 inscriptos en las primeras carreras de la institución que se dictan bajo las modalidades virtual sincrónica y presencial intensiva: la Licenciatura en Música Popular y la Licenciatura en Folklore.

El número de inscriptos, alcanzado en apenas días, refleja la magnitud de una necesidad que la Patagonia sostiene desde hace más de una década: la posibilidad de acceder a una titulación universitaria en Música o Folklore sin necesidad de trasladarse a otra provincia.

Un equipo presente en cada inscripción

Detrás de cada uno de estos 200 nuevos estudiantes, personal de distintas áreas acompañó de manera cercana el proceso de inscripción, brindando orientación, resolviendo dudas y facilitando que cada interesado pudiera completar el trámite. Un trabajo silencioso y determinante para alcanzar este resultado.

“Quiero reconocer el esfuerzo de todo el equipo de IUPA, que hizo posible que esta iniciativa histórica tenga hoy este nivel de recepción, lo que nos marca un camino para seguir creciendo”, expresó el rector Gerardo Blanes, quien acompañó y apoyó la iniciativa desde su concepción.

IUPA Presente

Bajo el lema “Estamos donde vos estás”, este resultado reafirma el compromiso del IUPA de estar presente en cada rincón de la Patagonia y del país, acercando la formación artística a quienes, hasta ahora, no habían podido acceder a ella.