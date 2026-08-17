Sierra Colorada celebró el Día de las Infancias con una multitudinaria fiesta comunitaria

Sierra Colorada vivió una jornada inolvidable para celebrar el Día de las Infancias, con una multitudinaria fiesta comunitaria que reunió a niños, niñas y familias en una propuesta cargada de juegos, actividades, espectáculos y momentos para compartir.

La celebración fue posible gracias al trabajo conjunto de más de cinco iglesias locales e instituciones de la comunidad, entre ellas la Oficina de la Familia, la Municipalidad de Sierra Colorada, SENAF, el Bloque de Legisladores UCR y las iglesias Congregación Cristiana, Encuentro con Dios, Movimiento Cristiano y Misionero, Casa de Dios Puerta del Cielo e Iglesia Santa Teresita del Niño Jesús.

El Gimnasio Municipal y el predio del Polideportivo se transformaron en el epicentro de los festejos, que contaron con una importante convocatoria y colmaron las instalaciones.

Juegos y propuestas para todas las edades

Durante la jornada se desarrollaron numerosas actividades recreativas y de entretenimiento. En el interior del gimnasio hubo juegos de integración, stand de glitter y tatuajes temporales, dinámicas grupales y espectáculos pensados para distintas edades.

El inicio de las actividades estuvo a cargo de los profesores de las Escuelas Deportivas Municipales, quienes acompañaron a las familias durante la jornada.

En los espacios exteriores del Polideportivo también se desplegaron propuestas deportivas y recreativas, con la participación de los profesores de la Escuela Municipal de Tiro con Arco y de las iglesias que organizaron actividades al aire libre.

La organización contempló espacios diferenciados por edades: de 0 a 2 años, de 3 a 5, de 6 a 8 y de 9 a 13 años, permitiendo que cada grupo pudiera disfrutar de propuestas acordes a sus necesidades.

La Oficina de la Familia de Sierra Colorada estuvo a cargo de una sala didáctica destinada a bebés y niños de 0 a 2 años, mientras que SENAF, a través de la delegada regional Línea Sur Este, María Flher, y su equipo de la delegación Sierra Colorada, llevó adelante un stand de juegos.

Chocolate, producción local y regalos

Para coronar la celebración, los presentes compartieron el tradicional chocolate caliente acompañado de repostería local, elaborada por emprendedores y emprendedoras de Sierra Colorada.

Como cierre, cada niño y niña recibió un regalo de recuerdo, adquirido íntegramente en comercios locales, fortaleciendo además la economía y el trabajo de los emprendimientos de la comunidad.

La jornada concluyó en un clima de alegría y celebración, reflejando el compromiso y el trabajo conjunto de instituciones, iglesias, familias, trabajadores y vecinos para brindar a las infancias de Sierra Colorada un día especial e inolvidable.