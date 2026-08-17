Sierra Colorada celebró el Día de las Infancias con una multitudinaria fiesta comunitaria

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Sierra Colorada vivió una jornada inolvidable para celebrar el Día de las Infancias, con una multitudinaria fiesta comunitaria que reunió a niños, niñas y familias en una propuesta cargada de juegos, actividades, espectáculos y momentos para compartir.

La celebración fue posible gracias al trabajo conjunto de más de cinco iglesias locales e instituciones de la comunidad, entre ellas la Oficina de la Familia, la Municipalidad de Sierra Colorada, SENAF, el Bloque de Legisladores UCR y las iglesias Congregación Cristiana, Encuentro con Dios, Movimiento Cristiano y Misionero, Casa de Dios Puerta del Cielo e Iglesia Santa Teresita del Niño Jesús.

El Gimnasio Municipal y el predio del Polideportivo se transformaron en el epicentro de los festejos, que contaron con una importante convocatoria y colmaron las instalaciones.

Juegos y propuestas para todas las edades

Durante la jornada se desarrollaron numerosas actividades recreativas y de entretenimiento. En el interior del gimnasio hubo juegos de integración, stand de glitter y tatuajes temporales, dinámicas grupales y espectáculos pensados para distintas edades.

El inicio de las actividades estuvo a cargo de los profesores de las Escuelas Deportivas Municipales, quienes acompañaron a las familias durante la jornada.

En los espacios exteriores del Polideportivo también se desplegaron propuestas deportivas y recreativas, con la participación de los profesores de la Escuela Municipal de Tiro con Arco y de las iglesias que organizaron actividades al aire libre.

La organización contempló espacios diferenciados por edades: de 0 a 2 años, de 3 a 5, de 6 a 8 y de 9 a 13 años, permitiendo que cada grupo pudiera disfrutar de propuestas acordes a sus necesidades.

La Oficina de la Familia de Sierra Colorada estuvo a cargo de una sala didáctica destinada a bebés y niños de 0 a 2 años, mientras que SENAF, a través de la delegada regional Línea Sur Este, María Flher, y su equipo de la delegación Sierra Colorada, llevó adelante un stand de juegos.

Chocolate, producción local y regalos

Para coronar la celebración, los presentes compartieron el tradicional chocolate caliente acompañado de repostería local, elaborada por emprendedores y emprendedoras de Sierra Colorada.

Como cierre, cada niño y niña recibió un regalo de recuerdo, adquirido íntegramente en comercios locales, fortaleciendo además la economía y el trabajo de los emprendimientos de la comunidad.

La jornada concluyó en un clima de alegría y celebración, reflejando el compromiso y el trabajo conjunto de instituciones, iglesias, familias, trabajadores y vecinos para brindar a las infancias de Sierra Colorada un día especial e inolvidable.

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