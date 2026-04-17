Comenzó la diplomatura en IA para transformar la gestión pública

Quedó formalmente inaugurada la Diplomatura en Inteligencia Artificial Aplicada a la Gestión Pública, una propuesta de formación impulsada de manera conjunta por el Instituto Provincial de la Administración Pública, el Ministerio de Modernización y la Universidad de Flores (UFLO).

La presentación contó con las palabras de bienvenida de la Presidenta del IPAP, Juana Benítez; la Secretaria de la Función Pública, Tania Lastra; y el Vicerrector de UFLO, Cristian Kreber, quienes coincidieron en destacar la importancia de generar instancias de capacitación orientadas a acompañar los procesos de modernización del Estado.

Durante la apertura, las autoridades pusieron en valor el trabajo articulado entre el Gobierno Provincial y el ámbito académico, y remarcaron la necesidad de incorporar herramientas tecnológicas que contribuyan a mejorar la calidad de las políticas públicas y la eficiencia en la gestión.

Se señaló que la inteligencia artificial constituye una herramienta estratégica para optimizar procesos, fortalecer la toma de decisiones y brindar respuestas más ágiles a la ciudadanía. Asimismo, se destacó la capacitación continua de las y los agentes públicos como un eje central para el desarrollo de una administración moderna.

En esta oportunidad, el equipo docente de la UFLO presentó los lineamientos generales del programa, orientado a combinar contenidos teóricos y prácticos que permitan a las y los participantes incorporar conocimientos aplicables a sus ámbitos laborales.

La propuesta está dirigida a trabajadoras y trabajadores del sector público interesados en comprender el impacto de la inteligencia artificial en la gestión y en desarrollar capacidades vinculadas a su implementación, particularmente, para esta primera edición, se convocó a responsables de planificación, programas y seguimiento de metas de organismos públicos provinciales.

De esta manera, la Provincia continúa avanzando en políticas de formación que promueven la innovación, el conocimiento y la profesionalización del empleo público, con el objetivo de fortalecer la gestión estatal.