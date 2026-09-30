Estudiantes de Laguna Blanca viajaron para conocer el Paleoparque de Comallo

Doce niños y niñas de Laguna Blanca viajaron esta semana a Comallo para conocer la localidad, visitar sus instituciones y recorrer el recientemente inaugurado paleoparque. La experiencia, acompañada por el Ministerio de Gobierno y Trabajo, les permitió acercarse a la historia, la naturaleza y la cultura de otra comunidad rionegrina.

Se trata de estudiantes de primer y segundo grado de la Escuela N° 180, quienes viajaron junto a sus docentes y tuvieron la oportunidad de salir de su cotidianeidad para descubrir nuevos paisajes, historias y espacios de la provincia, aprendiendo más allá de las fronteras del aula.

Uno de los momentos más especiales fue el recorrido por el Paleoparque Comallo, donde pudieron conocer las especies que habitaron la región y acercarse, de manera educativa y entretenida, a la riqueza paleontológica que caracteriza a la estepa rionegrina.

El Gobierno de Río Negro acompaña a las comunidades de las Comisiones de Fomento y genera oportunidades para que sus niños y niñas puedan compartir nuevas experiencias y acercarse a distintos puntos de la provincia, fortaleciendo los vínculos entre las comunidades del territorio rionegrino.