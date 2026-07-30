Más estabilidad laboral para trabajadores del Estado provincial

El Gobernador Alberto Weretilneck envió a la Legislatura el proyecto de ley que establece la regularización contractual del personal temporario del Poder Ejecutivo Provincial contratado hasta el 31 de diciembre de 2025. La medida no implica la incorporación de nuevos agentes ni mayores costos salariales para la Provincia.

“Este proyecto va a normalizar contractualmente a muchas trabajadoras y trabajadores de los distintos ministerios. Son mujeres y hombres que hace varios años se desempeñan en la Administración Pública provincial”, explicó Weretilneck.

El Gobernador destacó que la iniciativa representa “estabilidad laboral y tranquilidad después de varios años de desempeñarse en el Estado provincial”, pero remarcó que el proceso estará sujeto al cumplimiento de una serie de condiciones: “Deberán aprobar un examen psicofísico y una evaluación teórico-práctica, no tener sanciones disciplinarias y contar con informes favorables de las reparticiones en las que trabajan”.

El régimen alcanzará al personal temporario cuya relación contractual se haya iniciado hasta el 31 de diciembre de 2025 y continúe desarrollando tareas permanentes de manera ininterrumpida en organismos dependientes, entes autárquicos y áreas descentralizadas.

Quienes cumplan todos los requisitos quedarán encuadrados en la categoría mínima correspondiente al agrupamiento y escalafón de las funciones que actualmente desempeñan.

Weretilneck aclaró que la iniciativa “no significa incorporar nuevos trabajadores ni generar mayores costos salariales”, sino brindar estabilidad a agentes que ya cumplen funciones: “Garantiza que ningún hospital, ninguna escuela y ni ninguna institución disminuya los servicios que hoy brinda a todas y todos los rionegrinos”, afirmó.

La iniciativa fue remitida con Acuerdo General de Ministros para su tratamiento en única vuelta, conforme lo establece la Constitución Provincial.