Río Negro advierte sobre un juguete retirado por riesgo para la salud

La Agencia de Recaudación Tributaria, a través de Defensa del Consumidor, alertó sobre el juguete importado “Squeezy Dumpling”, luego de detectarse que contiene niveles de benceno superiores a los permitidos y carece de las certificaciones de seguridad exigidas.

La medida se toma luego de que se detectara e informara la presencia de benceno en concentraciones cuatro veces superiores a los límites legales permitidos en Argentina, en el marco de una denuncia presentada por la Cámara Argentina de la Industria del Juguete ante la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de la Nación.

Esta sustancia química es altamente tóxica y puede ingresar al organismo por inhalación o por contacto directo con la piel, aun sin ser ingerida. Además, el juguete carece del Marcado de Conformidad que garantiza su seguridad, no identifica al importador y no cuenta con advertencias en castellano.

El producto corresponde a juguetes blandos antiestrés (squeeze toy / squishy) con forma de dumpling o gyoza, comercializados dentro de un recipiente plástico que simula una canasta de vaporera. Los mismos se identifican comercialmente bajo las denominaciones “Squeezy Dumplings”, “Dumpling Squishy” o similares, siendo su país de origen la República Popular China.

Ante el alerta emitido a nivel nacional, desde el organismo provincial se llevará adelante el seguimiento y la fiscalización en establecimientos comerciales e internet para asegurar el retiro preventivo de las unidades y evitar su distribución dentro del territorio rionegrino.

En este marco, se solicita a los comerciantes retirar de forma preventiva dicho producto de la venta para resguardar la salud de la comunidad.

Asimismo, se aconseja a las familias no adquirir este producto, revisar detenidamente el etiquetado de los juguetes antes de comprar y realizar la denuncia inmediata ante la Agencia de Recaudación en caso de detectar la presencia del “Squeezy Dumpling” en comercios locales.