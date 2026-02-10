Weretilneck impulsa una ley para darle mayor protagonismo a la juventud

El Gobernador Alberto Weretilneck envió a la Legislatura el proyecto de ley que busca darle un fuerte protagonismo a la juventud, creando un ámbito específico para impulsar políticas públicas integrales que acompañen su desarrollo, inclusión y participación activa en la comunidad, con eje en la formación, el empleo y los espacios de encuentro.

Como se había anunciado, la iniciativa propone una reorganización de competencias y áreas sin crear nuevas estructuras ni nuevos cargos, a partir del ordenamiento y la readecuación de los recursos y organismos existentes. El eje del proyecto está puesto en que las juventudes sean protagonistas de las políticas públicas que las involucran, mejorando la capacidad de respuesta del Estado frente a sus demandas actuales.

En ese marco, se impulsa la creación de la Secretaría de Estado de Juventud, Deporte y Cultura, con rango ministerial, como ámbito específico para el diseño, planificación y articulación de acciones vinculadas a juventudes, con un enfoque transversal, territorial, federal y participativo.

Desde allí se promoverán políticas vinculadas al empleo, la capacitación, la salud y la construcción de proyectos de vida, generando también espacios de encuentro, participación y desarrollo comunitario.

Una modernización del Gabinete

El proyecto también prevé el desdoblamiento del actual Ministerio de Desarrollo Humano, con el objetivo de dotar de mayor especialización y claridad funcional a las políticas sociales, permitiendo una gestión más focalizada y eficaz en cada ámbito de intervención.

Otra de las modificaciones centrales es la redefinición del Ministerio de Gobierno, que pasará a denominarse Ministerio de Gobierno y Trabajo, concentrando sus funciones en materias institucionales, políticas y laborales. En ese esquema, el área de Turismo dejará de depender de esa cartera y pasará a la órbita del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, por su carácter estratégico como generadora de empleo, inversión y desarrollo territorial.

Asimismo, se incorpora a la Ley de Ministerios la normativa vinculada a la Agencia de Turismo Río Negro; se integra la Secretaría de Estado de Planificación y Asuntos Estratégicos al Ministerio de Modernización; y se amplían las competencias de la Secretaría de Energía y Ambiente, sumando nuevas funciones vinculadas a políticas eléctricas, hidrocarburíferas y mineras.

Estos cambios forman parte de un proceso de adecuación institucional orientado a ordenar la estructura del Estado, fortalecer políticas prioritarias y mejorar la ejecución de las políticas públicas, poniendo a las juventudes en un rol protagónico. El proyecto fue remitido a la Legislatura con Acuerdo General de Ministros.