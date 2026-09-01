Río Negro impulsa un modelo más moderno para regular los servicios públicos

Río Negro impulsa una transformación integral del sistema de regulación y control de los servicios públicos, con la creación del Ente Regulador de Servicios y Concesiones (ERSEC). Un proyecto enviado por el Gobernador Alberto Weretilneck a la Legislatura propone concentrar en un único organismo la regulación de la electricidad, el agua potable y los desagües cloacales, incorporando un modelo moderno, eficiente y preparado para los desafíos de los próximos años.

La iniciativa reemplaza el esquema actual, en el que las funciones regulatorias se encuentran distribuidas entre el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) y el Departamento Provincial de Aguas (DPA). El nuevo modelo permitirá integrar capacidades técnicas, administrativas y jurídicas, unificar criterios de control y generar procedimientos más simples y claros para los usuarios.

El cambio ubica a Río Negro dentro de una tendencia moderna de regulación multisectorial, utilizada en distintas jurisdicciones del país y del mundo. La Provincia contará con un organismo especializado, capaz de regular distintos servicios desde una mirada integral y con mayores herramientas para controlar la calidad, las inversiones y el cumplimiento de las obligaciones de los prestadores.

Uno de los principales ejes será la protección de los usuarios. El ERSEC tendrá facultades para resolver reclamos por deficiencias en los servicios o problemas de facturación, controlar tarifas, establecer estándares de calidad, fiscalizar planes de inversión y aplicar sanciones. También deberá promover mecanismos de participación ciudadana, mediante consultas y audiencias públicas, y garantizar mayor acceso a la información.

La nueva estructura permitirá además incorporar en el futuro otros servicios o actividades reguladas, evitando la creación de organismos independientes cada vez que surja una nueva necesidad. De esta manera, Río Negro construye una arquitectura institucional preparada para acompañar el crecimiento de la provincia, la incorporación de nuevas infraestructuras y la transformación de los servicios públicos.

El proyecto preserva los actuales marcos regulatorios de electricidad, agua potable y saneamiento y la continuidad de los contratos vigentes. La transformación se concentra en cómo el Estado regula, controla y protege al usuario: unificando estructuras, aprovechando mejor los recursos públicos y elevando la capacidad técnica del sistema.

La propuesta forma parte del proceso de modernización del Estado provincial que conduce Weretilneck, con una premisa clara: actualizar las instituciones para una provincia que está cambiando. Más inversión, nuevas actividades y una infraestructura cada vez más compleja requieren también un Estado moderno, profesional y preparado para garantizar mejores servicios a los rionegrinos.