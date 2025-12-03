Río Negro analiza la propuesta nacional de Subsidios Energéticos Focalizado

El Gobierno Nacional presentó la propuesta de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), un nuevo esquema que reemplazaría al régimen de segmentación vigente desde 2022. La propuesta, actualmente en consulta pública, deberá ser implementada en cada provincia a través de los entes reguladores locales. En Río Negro, esta tarea estará a cargo del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE).

“Estamos ante una propuesta en consulta pública. La Secretaría de Energía publicó el esquema y abrió un período de observaciones que reemplaza a la audiencia pública tradicional”, explicó Sebastián Lippolis, responsable de la Gerencia de Regulación, Auditoría y Control de Gestión del EPRE.

Un sistema con cambios técnicos y administrativos

El esquema propuesto mantiene el criterio de elegibilidad basado en los ingresos del hogar: accederían al subsidio las familias cuyos ingresos totales sean menores o iguales a tres Canastas Básicas Totales (CBT) del INDEC. El sistema deja atrás los niveles N2 y N3, y pasa a identificar solo dos categorías: “usuarios con subsidio” y “usuarios sin subsidio”.

Además, se proyecta un bloque estacional subsidiado de energía eléctrica:

300 kWh mensuales en períodos de alto consumo (invierno/verano)

150 kWh mensuales para meses templados.

Sobre ese bloque se aplicaría una bonificación del 50% del Precio Estacional de la Energía (PEST). Para 2026 se prevé una bonificación transitoria adicional, que evitaría aumentos bruscos en la factura final pero que se irá reduciendo mes a mes.

Qué implica para Río Negro

El Gobierno de Río Negro, a través del EPRE, ya inició el análisis técnico para adecuar los mecanismos de facturación y transmisión de datos junto a las distribuidoras EdERSA, CEB y CEARC.

“El RASE migraría automáticamente al RESEF. No habría que reinscribirse, salvo que alguna familia quiera actualizar sus datos”, aclaró Lippolis, quien también sostuvo que “la mayoría de los hogares que hoy tienen subsidio lo seguirán conservando”, dado que en la provincia el 41% de los usuarios residenciales son de bajos ingresos (N2) y el 24% son de ingresos medios (N3) con posibilidad de continuar en la nueva categoría subsidiada.

Lippolis recordó que alrededor del 20% de los usuarios rionegrinos aún no se inscribió en el registro vigente, motivo por el cual el EPRE reforzará las acciones de acompañamiento territorial para facilitar la actualización de datos y la incorporación de quienes aún no iniciaron el trámite.

Un proceso en curso

Hasta que finalice la consulta pública nacional y se publique la resolución definitiva, el EPRE continuará analizando el impacto del nuevo esquema, preparando los procesos internos y coordinando con las distribuidoras para garantizar una implementación ordenada, transparente y compatible con los derechos de los usuarios rionegrinos.

La propuesta completa del Gobierno Nacional puede consultarse en:

https://www.argentina.gob.ar/ economia/energia/consulta-por- subsidios-energeticos- focalizados