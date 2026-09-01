Maquinchao completó el segundo módulo de capacitación sobre bienestar animal

La propuesta es impulsada por el Área de Producción junto a la Universidad Nacional de Río Negro y busca fortalecer las prácticas vinculadas a la actividad ovina y la producción lanera.

La Municipalidad de Maquinchao, a través del Área de Producción, llevó adelante los días jueves 27 y viernes 28 el segundo módulo de la capacitación “Normas mínimas de bienestar animal”, desarrollada en conjunto con la Universidad Nacional de Río Negro.

Durante las dos jornadas, productores e interesados de la localidad y la zona incorporaron nuevos conocimientos y herramientas vinculadas al cuidado de los animales y a las buenas prácticas dentro de la actividad ovina.

Entre los principales contenidos abordados se trabajó sobre:

Nuevas pautas de bienestar animal durante la esquila.

Formación de recursos humanos bajo el protocolo de estándar de producción de lana.

bajo el protocolo de estándar de producción de lana. Cuidado y bienestar animal durante el traslado y acopio.

La capacitación contó con la participación de la médica veterinaria Mónica Felice, de la Universidad Nacional de Río Negro, quien estuvo a cargo de parte de la formación y las prácticas.

Desde la organización destacaron y agradecieron el acompañamiento de las instituciones que hicieron posible esta segunda instancia: la Universidad Nacional de Río Negro, el INTA Agencia Ingeniero Jacobacci, la Sociedad Rural de Maquinchao, que facilitó sus instalaciones, y el Ente para el Desarrollo de la Región Sur.

También se reconoció especialmente a Gerardo Rodríguez y Andrea Sede, quienes pusieron sus animales a disposición para el desarrollo de las prácticas.

Continuidad de la capacitación

La propuesta forma parte de un proceso de formación que busca aportar herramientas concretas para mejorar las prácticas productivas y fortalecer la actividad ovina y lanera de la Región Sur.

Desde la organización agradecieron a todos los productores e interesados que participaron y destacaron el compromiso demostrado durante las jornadas.

“Gracias a cada uno de los productores e interesados que se sumaron a esta iniciativa para fortalecer la actividad ovina y la producción lanera de nuestra zona”, expresaron.

Además, anticiparon que ya se trabaja en la continuidad del programa: “Los esperamos con entusiasmo para el tercer módulo. Sigamos aprendiendo y potenciando nuestra producción local”.