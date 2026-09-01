Maquinchao completó el segundo módulo de capacitación sobre bienestar animal

La propuesta es impulsada por el Área de Producción junto a la Universidad Nacional de Río Negro y busca fortalecer las prácticas vinculadas a la actividad ovina y la producción lanera.
La Municipalidad de Maquinchao, a través del Área de Producción, llevó adelante los días jueves 27 y viernes 28 el segundo módulo de la capacitación “Normas mínimas de bienestar animal”, desarrollada en conjunto con la Universidad Nacional de Río Negro.
Durante las dos jornadas, productores e interesados de la localidad y la zona incorporaron nuevos conocimientos y herramientas vinculadas al cuidado de los animales y a las buenas prácticas dentro de la actividad ovina.
Entre los principales contenidos abordados se trabajó sobre:
- Nuevas pautas de bienestar animal durante la esquila.
- Formación de recursos humanos bajo el protocolo de estándar de producción de lana.
- Cuidado y bienestar animal durante el traslado y acopio.
La capacitación contó con la participación de la médica veterinaria Mónica Felice, de la Universidad Nacional de Río Negro, quien estuvo a cargo de parte de la formación y las prácticas.
Desde la organización destacaron y agradecieron el acompañamiento de las instituciones que hicieron posible esta segunda instancia: la Universidad Nacional de Río Negro, el INTA Agencia Ingeniero Jacobacci, la Sociedad Rural de Maquinchao, que facilitó sus instalaciones, y el Ente para el Desarrollo de la Región Sur.
También se reconoció especialmente a Gerardo Rodríguez y Andrea Sede, quienes pusieron sus animales a disposición para el desarrollo de las prácticas.
Continuidad de la capacitación
La propuesta forma parte de un proceso de formación que busca aportar herramientas concretas para mejorar las prácticas productivas y fortalecer la actividad ovina y lanera de la Región Sur.
Desde la organización agradecieron a todos los productores e interesados que participaron y destacaron el compromiso demostrado durante las jornadas.
“Gracias a cada uno de los productores e interesados que se sumaron a esta iniciativa para fortalecer la actividad ovina y la producción lanera de nuestra zona”, expresaron.
Además, anticiparon que ya se trabaja en la continuidad del programa: “Los esperamos con entusiasmo para el tercer módulo. Sigamos aprendiendo y potenciando nuestra producción local”.