Río Negro impulsa la producción bovina con financiamientos especiales

En el marco de las exposiciones ganaderas de la provincia, el Gobierno de Río Negro, a través del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, lanza un financiamiento especial para que productores bovinos puedan incorporar reproductores en los remates organizados por las Sociedades Rurales, que se realizarán en septiembre y octubre.
El objetivo es facilitar a los productores provinciales la adquisición de reproductores de calidad durante las exposiciones ganaderas. La propuesta permite acceder a crédito para la compra de animales, con un límite de $9 millones, hasta $4,5 millones por macho y $1,8 millones por hembra.
El crédito puede gestionarse en valor producto o en pesos, con tasa anual y plazos cortos de devolución. La cancelación se realiza en dos cuotas, con bonificaciones para quienes compren a cabañas rionegrinas y presenten diagnóstico sanitario completo de sus toros.
Para acceder, los productores deben presentar la solicitud y la documentación habitual del establecimiento (RENSPA, marca, stock SENASA, constancia de AFIP, entre otros) junto con la declaración jurada que certifique la información brindada. Esta declaración está disponible en cada zona a través del contacto del Programa Ganadero Bovino de la Secretaría de Ganadería de Río Negro, donde también se brinda asesoramiento sobre requisitos y pasos a seguir.
Contactos por zona – Programa Ganadero Bovino
- Conesa: Médica Veterinaria Juliana Van Konijnenburg – Tel.: 02920-15403400 – Mail: julianavankonijnenburg@gmail.com
- General Roca: Médico Veterinario Pablo Cascardo – Tel.: 0298-154635330 – Mail: pacas18@yahoo.com.ar
- Guardia Mitre: Técnico Agrónomo Raúl Serra – Tel.: 02920-15408474 – Mail: edg_serra246r@yahoo.com.ar
- Río Colorado y Choele Choel: Ingeniero Agrónomo Santiago Villalba – Tel.: 02920-15615546 – Mail: villalbasantiago@yahoo.com.ar
- San Antonio: Médico Veterinario Eduardo Sala – Tel.: 0221-154001678 – Mail: eduardolsala@yahoo.com.ar
- Viedma: Médico Veterinario Carlos Speciale – Tel.: 02920-15415452 – Mail: cspeciale@produccion.rionegro.gov.ar
- Región Sur: Médico Veterinario Ángel Guttman – Tel.: 02920-15696483 – Mail: angelgutt@yahoo.com.ar