Provincia

Río Negro impulsa la producción bovina con financiamientos especiales

Ricardo Manrique 5 horas ago

En el marco de las exposiciones ganaderas de la provincia, el Gobierno de Río Negro, a través del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, lanza un financiamiento especial para que productores bovinos puedan incorporar reproductores en los remates organizados por las Sociedades Rurales, que se realizarán en septiembre y octubre.

El objetivo es facilitar a los productores provinciales la adquisición de reproductores de calidad durante las exposiciones ganaderas. La propuesta permite acceder a crédito para la compra de animales, con un límite de $9 millones, hasta $4,5 millones por macho y $1,8 millones por hembra.

El crédito puede gestionarse en valor producto o en pesos, con tasa anual y plazos cortos de devolución. La cancelación se realiza en dos cuotas, con bonificaciones para quienes compren a cabañas rionegrinas y presenten diagnóstico sanitario completo de sus toros.

Para acceder, los productores deben presentar la solicitud y la documentación habitual del establecimiento (RENSPA, marca, stock SENASA, constancia de AFIP, entre otros) junto con la declaración jurada que certifique la información brindada. Esta declaración está disponible en cada zona a través del contacto del Programa Ganadero Bovino de la Secretaría de Ganadería de Río Negro, donde también se brinda asesoramiento sobre requisitos y pasos a seguir.

Contactos por zona – Programa Ganadero Bovino

