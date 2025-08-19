Soldados Continentales de Jacobacci recibieron su reconocimiento

En el marco de la política de reparación histórica impulsada por el Gobierno Provincial, los soldados continentales de Ingeniero Jacobacci acompañados por sus familias, fueron distinguidos en un emotivo acto con la entrega de una medalla de reconocimiento, un certificado y la posibilidad de acceder a la cobertura de la obra social IPROSS.

Esta medida, establecida por Decreto Provincial, busca reivindicar a los ex soldados rionegrinos que fueron convocados y movilizados durante el conflicto bélico de Malvinas en defensa de la Patria.

El gobernador Alberto Weretilneck expresó: “Es una gran satisfacción entregar estos reconocimientos que pretenden saldar una deuda histórica. En muchos casos llegan tarde, pero es mejor que nunca”.

En Jacobacci, los soldados continentales reconocidos fueron:

José Enrique Calfual

Eladio Aníbal Contreras

René Pío Díaz

Manuel Santiago Marilef

Juan Enrique Melivilo

Nicolás Meriño

Mario Raúl Parra

Jorge Justo Penchulef

Juan Francisco Pichimán

Por su parte, el intendente José Mellado destacó: “Esta reivindicación también sana heridas, y es reconciliadora entre los héroes de Malvinas. Los soldados continentales también fueron jóvenes convocados a la defensa de nuestra soberanía en el conflicto bélico”.