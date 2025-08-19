Maquinchao: “Un niño, un árbol”

Desde el Área de Producción de la Municipalidad se puso en marcha la entrega y plantación de árboles en el marco de la Ordenanza “Un niño, un árbol”, que establece la entrega de un ejemplar a cada niño y niña nacido/a entre el 1 de agosto de 2023 y el 31 de julio de 2024.

Esta hermosa iniciativa tiene como objetivo fortalecer el vínculo entre las nuevas generaciones y el cuidado del ambiente, sembrando presente y futuro en cada familia de nuestra comunidad.

El equipo municipal se comunica directamente con las familias para coordinar la entrega de los arbolitos y acordar día y horario de plantación.

📞 Para consultas o dudas, pueden comunicarse al 2920 24 2314.

🌱 Cada niño, un nuevo árbol para el futuro.