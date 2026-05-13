“Río Negro está ante una oportunidad única y la vamos a aprovechar”

El Ministro de Gobierno y Trabajo de Río Negro, Agustín Ríos, destacó el impacto de las inversiones vinculadas al desarrollo minero y energético en la provincia y sostuvo que “Río Negro está ante una oportunidad única de incorporar una nueva matriz productiva que permita generar crecimiento y empleo en distintas localidades”.

El Ministro remarcó la importancia de avanzar con previsibilidad y decisión política para consolidar nuevos proyectos productivos: “Si nos quedamos en que no tenemos que hacer nada, perdemos oportunidades. Hay muchas localidades que no han tenido crecimiento y desarrollo por falta de decisión política”, expresó en diferentes medios de comunicación.

En ese sentido, señaló que el proceso de inversiones ya comienza a verse reflejado en localidades como Sierra Grande. “Los vecinos siempre te van a decir que apostemos al desarrollo, sobre todo porque vivieron años de frustraciones con varias oportunidades que no se dieron por falta de consenso social para implementar nuevas alternativas”, afirmó.

Ríos destacó además el impacto concreto de las inversiones en infraestructura y empleo. “Sierra Grande está incorporando infraestructura, renovó maquinaria y la ciudad crece. Toda esta inversión y la posibilidad de generación de empleo le da oportunidades a muchos jóvenes que hace un año no las tenían”, sostuvo.

De esta manera, el funcionario reafirmó la decisión del Gobierno Provincial de avanzar en políticas que permitan consolidar el crecimiento productivo de la provincia, con una mirada puesta en el desarrollo sostenible, la generación de empleo y nuevas oportunidades para las comunidades rionegrinas.