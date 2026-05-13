Río Negro garantiza cobertura de Incluir Salud ante las demoras nacionales

Ante el retraso en la gestión de recursos por parte del Gobierno Nacional, la Provincia decidió intervenir de manera directa para garantizar la atención de los 8.423 beneficiarios del programa federal Incluir Salud en territorio rionegrino.

El Programa Incluir Salud, que brinda cobertura médica integral a titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), depende de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Sin embargo, la extensión de los plazos administrativos nacionales —que actualmente promedian los seis meses para la tramitación de solicitudes— ha generado baches en la provisión de insumos críticos.

Desde la cartera sanitaria provincial se destacó que, para evitar la interrupción de tratamientos, el Gobierno de Río Negro asumió la cobertura de prestaciones con fondos propios. Esta decisión política permite asegurar el suministro de insumos esenciales, como pañales descartables y medicamentos específicos, mientras se aguarda la regularización de las partidas nacionales.

“Los beneficiarios forman parte de nuestro sistema público de salud y no pueden quedar rehenes de trámites administrativos que hoy se ven extendidos”, señalaron desde el Ministerio. La Provincia actúa como nexo, pero ante la falta de respuestas en tiempo y forma, se prioriza la continuidad del acceso a la salud de las poblaciones más vulnerables.

A pesar de la firma de una nueva adenda de trabajo en abril de 2026 entre la Provincia y la Nación para reafirmar la continuidad del programa, los ingresos financieros se mantienen estancados en niveles similares a años anteriores (el valor de la cápita permanece sin modificaciones desde el año 2022), sin acompañar el incremento de los costos operativos y de insumos médicos.

Es importante recordar que el programa Incluir Salud no es una obra social, sino un sistema asistencial cuya eficiencia depende de la transferencia de fondos nacionales. En lo que respecta a servicios de centros de día, rehabilitación y transporte para personas con discapacidad, los prestadores mantienen convenios directos con la Secretaría Nacional de Discapacidad, donde la Provincia cumple exclusivamente un rol de nexo administrativo.

Con esta medida, el Ministerio de Salud de Río Negro reafirma su compromiso de sostener la red de contención sanitaria en toda la provincia, compensando con gestión territorial y recursos propios el impacto de las políticas de ajuste implementadas a nivel federal.