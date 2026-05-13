El cuidado de las encías es clave para prevenir enfermedades

En el marco del Día Internacional de las Encías, que se conmemora este 12 de mayo, el Ministerio de Salud de Río Negro, a través de la Coordinación Provincial de Salud Bucal, busca concientizar a la población sobre la importancia de la prevención y el diagnóstico precoz de las enfermedades periodontales como factor clave para el bienestar general.

La salud de las encías es esencial, ya que estas forman parte del periodonto, el conjunto de fibras y huesos maxilares que dan sostén a los dientes. La enfermedad gingival se origina por la acumulación de bacterias que forman una película transparente y pegajosa sobre los dientes, la cual puede evolucionar hacia una inflamación grave que afecte el hueso y provoque la pérdida irreversible de piezas dentales.

Un riesgo para la salud integral

Desde la cartera sanitaria se advierte que la enfermedad de las encías no es un problema limitado a la boca. Al ser una afección inflamatoria, está estrechamente asociada con patologías graves como:

Enfermedades cardiovasculares y renales crónicas.

Diabetes y artritis reumatoide.

Ciertas formas de cáncer y complicaciones durante el embarazo.

Disfunción eréctil y otras afecciones crónicas.

Asimismo, se enfatiza que personas con diabetes, hipertensión o altos niveles de estrés, así como adolescentes y personas gestantes (debido a cambios hormonales), deben extremar los cuidados de higiene para minimizar procesos inflamatorios.

Recomendaciones para la prevención

Para mantener una buena salud bucal en todas las etapas de la vida, el Ministerio recomienda realizar controles odontológicos cada seis meses y acudir al centro de salud más cercano ante síntomas como sangrado, cambios de color o tamaño en las encías, o mal aliento persistente.

Además, destaca la importancia de mantener una higiene bucal adecuada, mediante el cepillado dental después de cada comida y el uso diario de hilo dental, para eliminar la placa bacteriana y prevenir la formación de sarro.

También se aconseja mantener una alimentación saludable, reduciendo el consumo de azúcares y bebidas ácidas, como gaseosas y golosinas, que pueden dañar el esmalte dental.

“El objetivo es promover el diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno para mejorar la calidad de vida de las y los rionegrinos”, destacó la coordinadora provincial de Salud Bucal, María Mercedes Rodríguez.