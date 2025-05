Avalan acuerdo para la construcción del oleoducto que llegará hasta Sierra Grande

En reunión plenaria de comisiones, la Legislatura rionegrina debatió este martes el proyecto de ley que busca ratificar el acta acuerdo firmado entre el gobierno provincial y la empresa Vmos S.A, que sienta las bases para la construcción y operación del oleoducto Vaca Muerta Sur y una terminal de exportación en Punta Colorada. Tras un extenso intercambio, la comisión aprobó el dictamen del proyecto por mayoría, aunque bloques de la oposición solicitaron 48 horas para definir su posición.

La secretaria de Energía de la provincia, Andrea Confini, junto al director ejecutivo de la Agencia de Recaudación Tributaria, Alejandro Palmieri, presentaron los detalles del proyecto y respondieron a las consultas de los legisladores.

El Proyecto Vmos S.A. implica un oleoducto de 437 km con un diámetro de 30 pulgadas, que nace en Vaca Muerta (Neuquén) y, según la presentación inicial, inicia actividades en la estación de bombeo de Allen (Río Negro).

La memoria descriptiva indica que la cabecera de almacenamiento y bombeo estará ubicada en Allen. Contará con tres estaciones de bombeo, una posible cuarta, y apunta a una capacidad de transporte de 62.290 m³/d (392.000 bpd) como primer objetivo, con potencial para llegar a 87.440 m³/d (550.000 bbl/d) con una estación adicional y tanques, y hasta 750.000 bpd, según explicó la secretaria. En la costa de Punta Colorada, se construirá una planta de almacenamiento (inicialmente prevista con 1 millón de m³), ajustándose a ocho tanques con mayor capacidad y dos boyas exportadoras.

Vmos S.A. es una empresa argentina con domicilio fiscal y legal en Río Negro, conformada por IPF, PAE, Vista, Chevron, Pampa Energía, Plus Petrol, GIP y Shell. El proyecto posiciona a Río Negro como el “primer exportador energético para la provincia y para la Argentina”, con la expectativa de ser la “segunda segunda actividad que ingrese mayor cantidad de divisas a la Argentina después del campo”.

Uno de los pilares del acuerdo es la seguridad jurídica y la estabilidad fiscal por un período de 30 años. Esto garantiza a la empresa que los impuestos provinciales no se modificarán ni se crearán nuevos tributos durante ese tiempo. Sin embargo, la Secretaria enfatizó que “los impuestos que al día de hoy por ley se tienen que pagar, se van a pagar, ni más ni menos”.

Palmieri complementó: “Río Negro no está resignando ningún impuesto, ni un centavo en ningún impuesto”, aclarando que los beneficios fiscales provienen del RIGI nacional, no de exenciones provinciales en este acuerdo. El régimen fiscal aplicado será el vigente al 31 de diciembre de 2023.

Respecto a los ingresos para la provincia, el acuerdo prevé un aporte inicial de 60 millones de dólares vinculado a la Ley 5594 (Aporte al Desarrollo Territorial). El 5% de este monto se destinará a Sierra Grande.

También una contribución anual de 40 millones de dólares durante 13 años (desde 2026) para “Aporte Comunitario”, destinado a inversiones en seguridad, salud y obras de beneficio comunitario.

Incluye además cánones y tasas por el uso del dominio público portuario, hídrico y costero, estimado en 14 millones de dólares anuales, calculados según leyes provinciales y pagaderos por la vida útil del proyecto.

Una Tasa de Control y Fiscalización (Ley 5594) de USD 1.050.000 anuales, pagadera por adelantado y por la vida útil del proyecto.

Una Tasa Ambiental, calculada conforme a la normativa vigente (la Secretaria mencionó un cálculo estimado de 800.000 dólares anuales).

El Impuesto a los Ingresos Brutos por transporte y almacenamiento, estimado en 18 millones de dólares anuales. Palmieri señaló que los primeros años podrían ser “muchísimo más de 18 millones de dólares por año” debido a la facturación inicial acelerada.

Legisladores como Delgado Sempé cuestionaron la rentabilidad del acuerdo para la provincia. Confini aclaró que en el transporte (Midstream) no se cobra por el valor del producto, sino por los kilómetros transportados: “No hay regulación en ningún lugar del mundo… no hay manera que nosotros podamos encontrar otra forma que solamente pague ingresos brutos por metro cúbico transportado”, y añadió que el logro de los 40 millones anuales fue resultado de una “pelea muy dura”. Palmieri reforzó que la provincia no puede cobrar regalías, ya que el recurso pertenece a Neuquén.

El proyecto también contempla el desarrollo de mano de obra y proveedores locales. Se estima una gran demanda de personal, con necesidad de capacitación especializada. Ya hay 450 personas trabajando en la traza, con la incorporación de 100 rionegrinos más esta semana.

La provincia fiscaliza el cumplimiento del 80/20 (80% mano de obra local) y presiona para la contratación de perfiles rionegrinos. Se abrieron escuelas de oficio con la UOCRA, se realizaron 4000 capacitaciones certificadas el año pasado, y se trabaja con el sector privado en la capacitación activa y el desarrollo de proveedores. Más de 150 empresas rionegrinas están en condiciones de brindar servicios. Se firmaron convenios con la UBA (diplomatura en Midstream) y Site de Canadá, y se modifica la currícula de escuelas técnicas para formar técnicos en hidrocarburos. La secretaria se comprometió a que General Roca tendrá la orientación en petróleo en su escuela técnica.

En materia ambiental, se implementará un programa de monitoreo constante del Golfo San Matías y la costa. La Universidad del Comahue realiza la línea base, y se convocará a otras entidades para el monitoreo anual. Se constituirá una Comisión Técnica Fiscalizadora financiada por las empresas. Ante incidentes, la empresa deberá remediar y compensar, y la provincia pidió medidas de compensación que contemplen otras actividades como pesca y turismo, trabajando con Fundación por el Mar y Parques Nacionales.

Respecto al terreno para la terminal en Punta Colorada, la provincia transferirá una fracción de 170 hectáreas de una parcela mayor. Odarda mencionó datos catastrales que indicaban 3214 ha destinadas al proyecto; Palmieri explicó que Catastro es una representación gráfica y solo se transfieren 170 ha). El precio acordado es de 2.040.000, de dólares basado en una tasación oficial.

Sobre la distribución de fondos a municipios, además del 5% para Sierra Grande, Palmieri explicó que los Ingresos Brutos (estimados en 18 millones de dólares anuales) son coparticipables, beneficiando a todos los municipios. Dio ejemplos de montos adicionales para ciudades como Bariloche, Roca, Cipolletti, Viedma.

El legislador Martín propuso crear una comisión de Priorización de Obras y de Seguimiento/Fiscalización, con participación legislativa y municipal, inspiradas en el Plan Castello. Otros legisladores también pidieron considerar una coparticipación directa para los municipios atravesados por el ducto.