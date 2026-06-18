Río Negro cumple con una nueva cuota del pago por zona desfavorable

Entre el lunes 22 y el miércoles 24 de junio, el Gobierno de Río Negro abonará una nueva cuota de la reparación histórica por zona desfavorable destinada a 2.626 retirados y pensionados de la Policía provincial.

La medida representa una inversión provincial de $1.201 millones y forma parte de una política sostenida de reconocimiento y reparación hacia quienes dedicaron su vida al servicio y la seguridad de los rionegrinos.

El cronograma de pago se desarrollará de acuerdo con el siguiente esquema:

Lunes 22: personas mayores de 66 años.

Martes 23: personas de entre 61 y 65 años.

Miércoles 24: personas de hasta 60 años.

La continuidad de estos pagos refleja la decisión del Gobierno Provincial de sostener políticas que promuevan el reconocimiento y el cumplimiento efectivo de los compromisos asumidos, brindando previsibilidad a los beneficiarios y sus familias.