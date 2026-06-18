Río Negro sumó y recuperó vehículos para más presencia policial

Desde diciembre de 2023, la Policía de Río Negro incorporó 100 nuevos automóviles Fiat Cronos destinados a tareas de prevención y patrullaje, además de recuperar otros más de 200 vehículos que estaban fuera de circulación. Esta política sostenida de inversión mejora la presencia policial, amplía la capacidad operativa y refuerza la seguridad en todo el territorio provincial.

Se suma la adquisición de 26 camionetas 4×4 y 4×2 totalmente equipadas y destinadas a reforzar el trabajo policial en distintas regiones, y la incorporación de 18 motocicletas, un UTV y dos cuatriciclos que permiten mejorar la capacidad de despliegue en diferentes escenarios y tipos de terreno.

El Ministerio de Seguridad y Justicia dispuso dotar a la policía con una flota moderna y operativa que garantice la prevención y la rápida respuesta en una provincia con la extensión y diversidad geográfica de Río Negro.

Los nuevos móviles y las unidades recuperadas permiten afianzar la presencia policial en ciudades, parajes, zonas rurales, áreas de montaña y corredores viales, garantizando una mayor cobertura territorial y una respuesta más eficiente ante las necesidades de la comunidad.

De esta manera, el Gobierno de Río Negro consolida una política de inversión en seguridad orientada a fortalecer la prevención, optimizar los recursos disponibles y acompañar el trabajo que diariamente realiza la Policía de Río Negro en cada rincón del territorio.