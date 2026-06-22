Comenzó pago de zona desfavorable para retirados y pensionados de Policía

Este lunes 22 de junio, el Gobierno de Río Negro comenzó el pago de una nueva cuota de la reparación histórica por zona desfavorable destinada a 2.626 retirados y pensionados de la Policía provincial. Los pagos continuarán mañana martes 23 y el miércoles 24.

La medida representa una inversión provincial de $1.201 millones y forma parte de una política sostenida de reconocimiento y reparación hacia quienes dedicaron su vida al servicio y la seguridad de los rionegrinos.

Cronograma de pago

Lunes 22: personas mayores de 66 años.

Martes 23: personas de entre 61 y 65 años.

Miércoles 24: personas de hasta 60 años.

El cronograma se extenderá hasta el miércoles 24 de junio, completando el pago de una nueva cuota para los 2.626 beneficiarios alcanzados por la medida.