Río Negro defendió el ERSEC ante las comisiones de la Legislatura

La Provincia defendió en comisiones de la Legislatura el proyecto presentado por el Gobernador Alberto Weretilneck para crear el ERSEC, un único ente regulador de los servicios públicos. El Secretario de Energía Eléctrica, Santiago Yanotti, fundamentó la iniciativa, explicó los cambios propuestos y respondió las consultas de las y los legisladores sobre la atención a los usuarios y el funcionamiento del nuevo organismo.

Yanotti explicó que la creación del Ente Regulador de Servicios y Concesiones (ERSEC), busca integrar en un mismo organismo la regulación de la electricidad, el agua potable y el saneamiento. Se apunta a modernizar el sistema, incorporar tecnología, evitar estructuras duplicadas y facilitar las gestiones de los usuarios en todo el territorio provincial.

Uno de los puntos abordados durante el encuentro fue la digitalización de trámites y reclamos. “La voluntad del Gobernador es que rápidamente los rionegrinos puedan reclamar desde el celular y no tengan que ir hasta una oficina”, afirmó Yanotti.