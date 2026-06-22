Finalizó con éxito el Primer Torneo de Invierno 2026 de Básquet en Jacobacci

Con una importante convocatoria de equipos de la Región Sur, finalizó el Primer Torneo de Invierno 2026 de Básquet, organizado por la Escuela Municipal de Básquet, a cargo del profesor Norberto Traiman, con el acompañamiento de la Municipalidad de Ingeniero Jacobacci.

Durante los días 19, 20 y 21 de junio, el Gimnasio Municipal fue sede de tres jornadas de intensa competencia, reuniendo a delegaciones de Jacobacci, Sierra Colorada, Maquinchao y CAID en las categorías Mini, U13, U15 y U17, tanto en la rama femenina como masculina.

El acto de cierre contó con la presencia del intendente José Mellado y el Coordinador de Deportes, quienes encabezaron la entrega de premios y reconocimientos a los equipos y jugadores que se destacaron a lo largo del certamen.

Posiciones finales

U17 Masculino

🥇 Jacobacci

🥈 CAID

🥉 Sierra Colorada

U13 Masculino

🥇 CAID

🥈 Jacobacci

U15 Femenino

🥇 Sierra Colorada

🥈 Jacobacci

U17 Femenino

🥇 Jacobacci

🥈 Sierra Colorada

U15 Masculino

🥇 Maquinchao

🥈 Jacobacci

🥉 CAID

4.º Sierra Colorada

Jugadores destacados

🏀 U17 Masculino: Nadim Buganem

🏀 U13 Masculino: Gino Andrenas

🏀 U15: Noa Ángel

Desde el Municipio felicitaron a todos los deportistas, entrenadores, familias y colaboradores que hicieron posible el desarrollo de este importante encuentro deportivo, destacando el compromiso y el espíritu de camaradería demostrado durante toda la competencia.

El torneo dejó un balance altamente positivo, consolidándose como un espacio de integración regional, promoción del básquet y formación deportiva para niños, niñas y jóvenes de la Región Sur.