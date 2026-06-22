Finalizó con éxito el Primer Torneo de Invierno 2026 de Básquet en Jacobacci

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Con una importante convocatoria de equipos de la Región Sur, finalizó el Primer Torneo de Invierno 2026 de Básquet, organizado por la Escuela Municipal de Básquet, a cargo del profesor Norberto Traiman, con el acompañamiento de la Municipalidad de Ingeniero Jacobacci.

Durante los días 19, 20 y 21 de junio, el Gimnasio Municipal fue sede de tres jornadas de intensa competencia, reuniendo a delegaciones de Jacobacci, Sierra Colorada, Maquinchao y CAID en las categorías Mini, U13, U15 y U17, tanto en la rama femenina como masculina.

El acto de cierre contó con la presencia del intendente José Mellado y el Coordinador de Deportes, quienes encabezaron la entrega de premios y reconocimientos a los equipos y jugadores que se destacaron a lo largo del certamen.

Posiciones finales

U17 Masculino
🥇 Jacobacci
🥈 CAID
🥉 Sierra Colorada

U13 Masculino
🥇 CAID
🥈 Jacobacci

U15 Femenino
🥇 Sierra Colorada
🥈 Jacobacci

U17 Femenino
🥇 Jacobacci
🥈 Sierra Colorada

U15 Masculino
🥇 Maquinchao
🥈 Jacobacci
🥉 CAID
4.º Sierra Colorada

Jugadores destacados

🏀 U17 Masculino: Nadim Buganem
🏀 U13 Masculino: Gino Andrenas
🏀 U15: Noa Ángel

Desde el Municipio felicitaron a todos los deportistas, entrenadores, familias y colaboradores que hicieron posible el desarrollo de este importante encuentro deportivo, destacando el compromiso y el espíritu de camaradería demostrado durante toda la competencia.

El torneo dejó un balance altamente positivo, consolidándose como un espacio de integración regional, promoción del básquet y formación deportiva para niños, niñas y jóvenes de la Región Sur.

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