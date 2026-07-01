Río Negro invierte en inclusión y Educación Especial

El Gobierno de Río Negro, a través del Ministerio de Educación y Derechos Humanos, consolida una política sostenida para la Educación Especial y la inclusión educativa, con inversión provincial, obras de infraestructura, transporte adaptado, proyectos pedagógicos y herramientas de formación laboral.

La decisión forma parte de un rumbo de gestión que busca garantizar más derechos y mejores condiciones para que las y los estudiantes con discapacidad puedan aprender, trasladarse, participar de la vida escolar y proyectar su futuro con mayor autonomía.

En este marco, la Provincia entregó minibuses adaptados a todos los Consejos Escolares, adquiridos con fondos del Bono VMOS, creado a partir del acuerdo logrado por el Gobernador Alberto Weretilneck con las empresas vinculadas al oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS). De esta manera, los recursos generados por la nueva etapa productiva de Río Negro vuelven en respuestas concretas para las comunidades educativas.

La Secretaria Técnica de la Dirección de Educación Inclusiva, Orientación Técnica y Educación Especial, Maricel Entraigas, destacó que esta medida permite “no solamente que los estudiantes lleguen a las escuelas, sino también abrirse a propuestas comunitarias, culturales y deportivas”.

El plan de infraestructura escolar también registra avances en distintas localidades. Ya finalizaron los trabajos en la Escuela de Formación Cooperativa y Laboral N° 3 de Allen; continúa la obra en la Escuela de Formación Cooperativa y Laboral N° 6 de Bariloche; y se trabaja en las planificaciones para la Escuela Especial N° 5 de Villa Regina, la Escuela Especial N° 4 de Cipolletti y la Escuela de Formación Cooperativa y Laboral N° 1 de Viedma.