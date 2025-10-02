Ramos Mexía: se entregó la primera vivienda construida con ladrillos ecológicos

El intendente de Ramos Mexía, Nelson Quinteros, encabezó la entrega de la primera vivienda construida con ladrillos ecológicos en la localidad.

En esta oportunidad, el beneficiario fue Lorenzo, un vecino adulto mayor que durante más de 30 años residió en una casilla del ferrocarril. Con gran emoción, recibió las llaves de su nuevo hogar, un espacio digno y confortable que marca un antes y un después en su vida.

La obra se concretó en el marco del programa municipal que promueve la construcción sustentable a través de la utilización de ladrillos ecológicos, elaborados con materiales reciclados y pensados para brindar soluciones habitacionales de bajo impacto ambiental.

Desde el Municipio destacaron que este es el primer paso de un proyecto que busca multiplicarse, ofreciendo respuestas habitacionales con criterios de sustentabilidad e inclusión social.

“El sueño de Lorenzo hoy es una realidad, y para nosotros es un orgullo poder concretarlo con una vivienda ecológica que también abre el camino a una nueva forma de construir en nuestra comunidad”, expresó el intendente Quinteros durante la entrega.

Video:

https://www.facebook.com/nelsonq2/videos/825964289960491