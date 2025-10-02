Noticia del día Ramos Mexía Regionales

Ramos Mexía: se entregó la primera vivienda construida con ladrillos ecológicos

Ricardo Manrique 2 días ago

El intendente de Ramos Mexía, Nelson Quinteros, encabezó la entrega de la primera vivienda construida con ladrillos ecológicos en la localidad.

En esta oportunidad, el beneficiario fue Lorenzo, un vecino adulto mayor que durante más de 30 años residió en una casilla del ferrocarril. Con gran emoción, recibió las llaves de su nuevo hogar, un espacio digno y confortable que marca un antes y un después en su vida.

La obra se concretó en el marco del programa municipal que promueve la construcción sustentable a través de la utilización de ladrillos ecológicos, elaborados con materiales reciclados y pensados para brindar soluciones habitacionales de bajo impacto ambiental.

Desde el Municipio destacaron que este es el primer paso de un proyecto que busca multiplicarse, ofreciendo respuestas habitacionales con criterios de sustentabilidad e inclusión social.

“El sueño de Lorenzo hoy es una realidad, y para nosotros es un orgullo poder concretarlo con una vivienda ecológica que también abre el camino a una nueva forma de construir en nuestra comunidad”, expresó el intendente Quinteros durante la entrega.

Video:

https://www.facebook.com/nelsonq2/videos/825964289960491

Next Post

Jacobacci Regionales

Jacobacci reconoció a los artistas de “La Peña del Pueblo”

jue Oct 2 , 2025
La Municipalidad de Ingeniero Jacobacci entregó reconocimientos y aportes económicos a los artistas locales que formaron parte de “La Peña del Pueblo”, la primera noche artística organizada en el marco del 109° Aniversario de la ciudad. El acto se llevó a cabo con la presencia de las secretarias de Gobierno, […]

Seguir leyendo

Últimas noticias

Archivo

octubre 2025
L M X J V S D
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Acerca de nosotros

Somos un portal de noticias que difunde información sobre las localidades de la Región Sur de la provincia de Río Negro.

Nos ponemos a disposición de los vecinos para ser el canal de información de todas sus inquietudes.

Redes Sociales:


Facebook: @lineasurnoticias
Instagram: @lineasurnoticias
Twitter: Línea Sur Noticias