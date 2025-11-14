Provincia

Río Negro consolida su compromiso sostenido ante consumos problemáticos

Ricardo Manrique 10 horas ago

El Gobierno de Río Negro, a través del Programa de Abordaje Integral de Consumos Problemáticos del Ministerio de Salud, presentó el Informe de Intervenciones correspondiente al mes de octubre, elaborado por su Observatorio provincial. Durante este período se registraron 587 atenciones y 2.446 prestaciones en toda la provincia.

Estos datos reflejan la continuidad y alcance del trabajo que desarrollan los Centros Rionegrinos de Abordaje Integral de Adicciones (CRAIA) y los dispositivos territoriales.

El informe muestra que la región del Alto Valle concentró la mayor demanda, seguida por Valle Medio y Zona Andina, mientras que la Línea Sur y Zona Atlántica sostuvieron una importante presencia en acompañamientos y seguimientos domiciliarios.

Entre los indicadores más relevantes, se destaca que el 65,8% de las intervenciones correspondió a seguimientos de tratamiento, evidenciando procesos de acompañamiento sostenidos en el tiempo. Además, el 82% de las atenciones fueron individuales y el 18% familiares, reafirmando la importancia del trabajo personalizado y el acompañamiento integral a las personas y sus entornos.

En cuanto a las sustancias más reportadas, la cocaína continúa siendo la de mayor prevalencia, seguida por el alcohol y la marihuana. También se registraron casos de apuestas en línea y consumo de medicamentos sin prescripción, lo que amplía el espectro de problemáticas abordadas por los equipos de salud.

El consultorio virtual “Bancame en esta”, destinado a adolescentes y familiares, consolidó su funcionamiento con 115 intervenciones durante octubre, principalmente en la zona del Alto Valle. Este espacio permite ampliar el acceso a la atención y promover estrategias de cuidado desde una perspectiva digital y de cercanía.

Asimismo, el informe incorpora los avances del proyecto comunitario “Con los Pies en el Barro”, desarrollado en General Roca, donde más de 300 niños, niñas y adolescentes participan de actividades socioeducativas que promueven el cuidado, la expresión emocional y la construcción de vínculos saludables a través del fútbol.

Estas acciones reafirman el compromiso del Gobierno de Río Negro con el fortalecimiento de las políticas públicas de prevención, acompañamiento y promoción de salud integral, con presencia en todo el territorio provincial y un enfoque centrado en los derechos y el cuidado de las personas.

