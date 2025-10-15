Provincia

Río Negro fortalece el abordaje integral de los consumos problemáticos

Ricardo Manrique 9 horas ago

Durante septiembre los dispositivos territoriales y los Centros Rionegrinos de Abordaje Integral de Consumos (CRAIA), dependientes del Ministerio de Salud provincial, registraron 4.135 prestaciones, alcanzando un total de 30.068 en lo que va del año.

Los datos fueron relevados por el Observatorio del área de Abordaje Integral de Consumos Problemáticos, que analiza de manera continua la evolución de las atenciones y los patrones de consumo en la provincia.

En relación con las admisiones y los pedidos de turno para una primera entrevista, se observó una mayor prevalencia en el género masculino (65,6%), seguido del femenino (34,1%), mientras que el 0,3% no especificó su género.

Las sustancias con mayor prevalencia durante el mes fueron tabaco, marihuana y alcohol, siendo la cocaína la de mayor consumo. A nivel territorial, los datos muestran diferencias en los patrones de consumo:

En la Zona Andina, la sustancia más prevalente fue el alcohol, seguida de la cocaína.

En las zonas Atlántica, Valle Medio y Alto Valle, la cocaína fue la sustancia más consumida, seguida del alcohol.

En la Región Sur, el alcohol continúa siendo la sustancia de mayor prevalencia.

Río Negro cuenta con 30 dispositivos de escucha y acompañamientos distribuidos en distintas localidades de la provincia, donde equipos interdisciplinarios trabajan cotidianamente en la prevención, orientación y abordaje integral de los consumos problemáticos. Para más información se puede ingresar en www.apasa.rionegro.gov.ar

Next Post

Provincia

Río Negro fue reconocida por la Organización Panamericana de la Salud

mié Oct 15 , 2025
El Ministerio de Salud de Río Negro, junto al centro de salud “Patagonia” de Viedma, recibieron un reconocimiento especial de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) por la implementación de un Sistema de Alerta Temprana que asegurar el funcionamiento continuo y la prestación de los servicios frente a eventos […]

Seguir leyendo

Últimas noticias

Archivo

octubre 2025
L M X J V S D
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Acerca de nosotros

Somos un portal de noticias que difunde información sobre las localidades de la Región Sur de la provincia de Río Negro.

Nos ponemos a disposición de los vecinos para ser el canal de información de todas sus inquietudes.

Redes Sociales:


Facebook: @lineasurnoticias
Instagram: @lineasurnoticias
Twitter: Línea Sur Noticias