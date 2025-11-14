Jacobacci Noticia del día Regionales

Jacobacci incorporó nuevos vehículos adquiridos mediante leasing del Banco Patagonia

Ricardo Manrique 10 horas ago

El Municipio de Ingeniero Jacobacci recibió los vehículos adquiridos a través del sistema de leasing del Banco Patagonia, una gestión realizada con el acompañamiento del Gobierno de Río Negro.

Se trata de un utilitario, una combi y un camión con caja volcadora, unidades que permitirán mejorar y ampliar los servicios que brinda el municipio a la comunidad.

El intendente José Mellado destacó la importancia de esta incorporación para el fortalecimiento de las tareas municipales:

“Es un gran día para nuestro municipio y para Jacobacci. Con Pablo y el Vasquito retiramos los vehículos que adquirimos con el esfuerzo de todos los vecinos y el respaldo del Gobierno de Río Negro. Un gran trabajo y esfuerzo de todo el equipo municipal. Gracias a todos los que hicieron posible este gran logro”, expresó Mellado.

Con esta nueva adquisición, Jacobacci continúa avanzando en la renovación y modernización de su parque automotor para optimizar las prestaciones y llegar de manera más eficiente a cada vecino.

