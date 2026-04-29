Presentaron la guía de actuación ante consumos problemáticos en el trabajo

El Gobierno de Río Negro presentó la guía de actuación ante situaciones de consumos problemáticos en el ámbito laboral, un documento estratégico diseñado para abordar esta temática de manera interdisciplinaria dentro de todas las áreas del Estado provincial.

Esta nueva guía es el resultado de un trabajo articulado entre el Ministerio de Salud, a través del Programa Abordaje Integral de Consumos Problemáticos, el Consejo de la Función Pública y el Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP).

El Ministro de Salud, Demetrio Thalasselis, explicó que “es muy importante reconocer que los consumos problemáticos en el ámbito laboral son una realidad y que deben ser abordados. A partir de ahí generamos herramientas necesarias para ese abordaje”.

Se trata de un instrumento técnico y humano destinado a brindar herramientas de acompañamiento y abordaje integral para las y los trabajadores públicos de todo el territorio rionegrino.

En ese sentido, el Ministro agregó: “El acompañamiento, la escucha y las intervenciones correctamente diseñadas pueden ayudar fundamentalmente a la persona para que pueda volver a vivir una vida plena y que pueda brindarle a la sociedad su máxima potencialidad en su trabajo”.

La guía tiene como objetivo establecer un plan de abordaje integral frente a situaciones de consumo que puedan involucrar a trabajadoras y trabajadores. El enfoque se basa en que estos casos constituyen una problemática de salud colectiva, donde la inclusión y el acompañamiento se consolidan como ejes fundamentales.

La Directora Ejecutiva del Programa Abordaje Integral de Consumos Problemáticos, Norma Mora, afirmó que Río Negro es “la segunda provincia que tiene esta guía para orientar a los diferentes organismos del Gobierno Provincial respecto a cómo proceder, de una manera profesional con instrumentos efectivos y prácticos, cuando hay un trabajador o trabajadora que está atravesando un consumo problemático”.

Con la implementación de esta guía, el Gobierno Provincial reafirma su compromiso de fortalecer y cuidar el recurso humano del Estado, brindando herramientas concretas para los tiempos que corren y garantizando que el servidor público cuente con el respaldo necesario para su bienestar y el de su entorno.

Acompañaron la presentación la Secretaria de la Función Pública, Tania Lastra; la Presidenta del IPAP, Juana Benítez; demás autoridades provinciales, municipales, concejales.