Río Negro consolida la prevención del cáncer de mama con más de 5.400 estudios realizados en el año

El Ministerio de Salud presentó el balance de las acciones de prevención y detección temprana del cáncer de mama, con un total de 5.400 estudios mamográficos realizados entre enero y octubre de 2026. Los resultados reflejan el alcance territorial de las políticas sanitarias, especialmente durante la campaña de octubre, y refuerzan la importancia del acceso a los controles para favorecer el diagnóstico de la enfermedad.

El sistema sanitario provincial reafirma su compromiso con la prevención y la detección temprana del cáncer de mama, la enfermedad oncológica más frecuente a nivel mundial y una de las principales causas de muerte por cáncer en mujeres. En este marco, las mujeres de entre 50 y 69 años pueden acceder a mamografías gratuitas y sin necesidad de orden médica en los hospitales públicos de Río Negro, durante todo el año.

El punto más destacado de esta política pública se concentró en el mes de octubre, período en el cual se realizaron 860 mamografías, de las cuales 582 correspondieron a la población objetivo, mujeres de 50 a 69 años, alcanzando al 67,6% de dicha población en ese lapso y marcando un aumento significativo en el acceso.

Para garantizar la accesibilidad geográfica, la provincia cuenta con mamógrafos operativos distribuidos estratégicamente en 12 hospitales de la red pública:

Zona Atlántica y Valle Medio: Viedma, San Antonio Oeste, Choele Choel y Río Colorado.

Alto Valle: Villa Regina, General Roca, Allen, Cipolletti y Catriel.

Zona Andina: San Carlos de Bariloche y El Bolsón.

Región Sur: Ingeniero Jacobacci.

Aquellas localidades que no disponen del servicio de mamografía podrán realizar la gestión descentralizada de turnos, por lo que se insta a las vecinas a comunicarse con su centro de salud más cercano para informarse sobre fechas y horarios programados.

De este modo, con acciones concretas y una mirada federal e inclusiva, el Gobierno de Río Negro reafirma que la salud pública es una prioridad absoluta de su gestión, garantizando una cobertura sanitaria equitativa, de calidad y con presencia efectiva en cada rincón del territorio de la provincia de Río Negro.