Apolo, el perro que dejó su huella en la historia de la Policía de Río Negro

Con 456 intervenciones periciales, el ovejero alemán “Apolo” se convirtió en el can con mayor cantidad de pericias odorológicas realizadas en Argentina. Después de años de servicio en la Policía de Río Negro, se retiró de la actividad operativa junto a su guía, Gastón Chiappe, dejando una destacada trayectoria en la investigación criminal.

En un emotivo acto, el can Apolo se retiró oficialmente del servicio en la Policía de Río Negro, luego de una destacada trayectoria en el Departamento de Criminalística, donde se desempeñó en la Sección de Odorología Forense junto a su guía, el Suboficial Mayor Gastón Chiappe.

A lo largo de su carrera, Apolo alcanzó un total de 456 pericias odorológicas, una cifra que, de acuerdo con los antecedentes institucionales, lo posiciona como el can con mayor cantidad de intervenciones de esta especialidad realizadas en la Argentina. Su trabajo representó un importante aporte a numerosas investigaciones judiciales y al desarrollo de la Odorología Forense dentro de la institución policial.

Nacido el 15 de marzo de 2016, Apolo es un ejemplar de raza Ovejero Alemán que, desde temprana edad, atravesó un proceso de crianza, formación y adiestramiento especializado para desarrollar las capacidades necesarias en la identificación odorológica.

Fue adquirido a los 50 días de vida y comenzó su formación con ejercicios de obediencia básica y socialización. A los seis meses inició su adiestramiento específico en Odorología Forense, bajo la responsabilidad de la Suboficial Principal Técnica Claudia Castro, quien estuvo a cargo de su preparación especializada.

Su incorporación formal a la Policía de Río Negro se concretó el 7 de octubre de 2020. Sin embargo, antes de esa fecha ya había comenzado a participar en actividades periciales junto a Chiappe, conformando un binomio especializado que tuvo un papel importante en distintas investigaciones judiciales.

Desde sus primeras intervenciones, Apolo participó en causas vinculadas con homicidios, femicidios, robos agravados, hurtos, daños y otros hechos delictivos que requirieron la aplicación de técnicas de identificación odorológica.

Su labor no se limitó al territorio rionegrino, sino que también fue requerido para realizar pericias en las provincias de Chubut y Santa Cruz. Además, participó en trabajos de investigación junto a una institución de investigaciones de la Policía Federal, contribuyendo al estudio y al desarrollo de conocimientos vinculados con esta especialidad.